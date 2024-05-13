عقب إزاحة شويغو عن وزارة الدفاع.. لندن: قتل 355 ألف جندي روسي

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قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن نظيره الروسي سيرغي شويغو الذي أقاله الرئيس فلاديمير بوتين الأحد من منصبه، مسؤول عن "أكثر من 355 ألف ضحية" بين قتيل وجريح في "صفوف جنوده" خلال الحرب في أوكرانيا.

أقال بوتين مساء الأحد شويغو الذي كان يشغل المنصب منذ العام 2012، في تغيير كبير للقيادة العسكرية بعد أيام قليلة على تنصيبه لولاية رئاسية خامسة وبعد أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.

وكتب شابس على منصة إكس "شويغو تسبب بسقوط أكثر من 355 ألف ضحية في صفوف جنوده وبمعاناة هائلة بين المدنيين في إطار حملة غير قانونية في أوكرانيا".

وأضاف "روسيا تحتاج إلى وزير دفاع يمكنه إلغاء هذا الإرث الكارثي وإنهاء الغزو، لكن كل ما ستحصل عليه هو دمية أخرى لبوتين".

وتولى شويغو (68 عاما) منصب وزير الدفاع في روسيا منذ عام 2012، وجسّد استقرار الحكومات المختلفة في عهد بوتين، تماما مثل سيرغي لافروف الذي يحتفظ بمنصبه وزيرا للخارجية.



وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد قواته - رويترز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أسوشييتد برس)

ورغم سلسلة الانتكاسات العسكرية التي منيت بها روسيا، بما في ذلك الفشل في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف والانسحاب من مناطق شمال شرق خاركيف وجنوب خيرسون، إلا أن بوتين حافظ على ثقته في شويغو حتى الآن.

وشمل ذلك تمرد قائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين العام الماضي للمطالبة بإقالة شويغو.

وليس لدى بيلوسوف (65 عاما)، البديل المرشح لشويغو، أي خلفية عسكرية، وقد كان النائب الأول لرئيس الحكومة الأخيرة منذ عام 2020 وأحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين لبوتين في السنوات الأخيرة، حتى إنه شغل لفترة وجيزة منصب وزير التنمية الاقتصادية بين مايو 2012 ويونيو 2013.

الحاجة إلى "الابتكار"

برر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قرار بوتين بوجود حاجة تنبع بشكل مباشر من الجبهة، بعد أكثر من عامين على المعارك في أوكرانيا، من دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للنزاع.

وقال "اليوم، في ساحة المعركة، الشخص الذي يفوز هو الأكثر انفتاحا على الابتكار".

وأضاف بيسكوف أنه بنظر بوتين "يجب أن تكون وزارة الدفاع منفتحة تماما على الابتكار، وعلى إدخال كل الأفكار المتقدمة، وتهيئة الظروف للقدرة التنافسية الاقتصادية".

ويأتي هذا التعديل الوزاري في وقت يحرز الجيش الروسي تقدما في منطقة خاركيف الأوكرانية، بعد أيام على إطلاقه هجوما بريا، ويكثف ضغوطه في دونباس حول تشاسيف يار.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي فر فيه آلاف المدنيين من الهجوم البري الروسي المتجدد في شمال شرق أوكرانيا والذي استهدف بلدات وقرى بوابل من القصف المدفعي وقذائف الهاون، حسبما قال مسؤولون يوم الأحد.

وأجبرت المعارك العنيفة وحدة أوكرانية واحدة على الأقل على الانسحاب من منطقة خاركيف، وتسليم المزيد من الأراضي للقوات الروسية عبر المستوطنات الأقل دفاعًا في ما يسمى ”المنطقة الرمادية” المتنازع عليها على طول الحدود الروسية.

وبحلول بعد ظهر يوم الأحد، برزت بلدة فوفشانسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ 17 ألف نسمة، كنقطة محورية في المعركة.

وقال فولوديمير تيموشكو، رئيس شرطة منطقة خاركيف، إن القوات الروسية تتواجد على مشارف البلدة وتقترب من ثلاثة اتجاهات.

ووصفت المكاسب الروسية الأخيرة بأنها ”ذات أهمية تكتيكية”. وفي الأيام الأولى للحرب، قامت روسيا بمحاولة فاشلة لاقتحام خاركيف بسرعة، لكنها تراجعت عن ضواحيها بعد حوالي شهر. في خريف عام 2022، بعد سبعة أشهر، طردهم الجيش الأوكراني من خاركيف. ساعد الهجوم المضاد الجريء في إقناع الدول الغربية بأن أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا في ساحة المعركة وتستحق الدعم العسكري.