حماس: احتجزنا قائداً بالجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها احتجزت قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي إساف حمامي في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي على مدن وبلدات بجنوب إسرائيل.

فيما لم توضح القسام في شريط مصور نشرته بحسابها على تليغرام إن كان القائد العسكري على قيد الحياة، إلا أنها أنهت الشريط بعبارة "الوقت ينفد".

وكانت إسرائيل قالت في فبراير الماضي إن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة قتل في الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح الجيش في بيان، أن إساف حمامي "سقط في معركة السابع من أكتوبر، واحتجزت حركة حماس جثته".

كما قال الجيش الإسرائيلي: إنه قتل حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون التابعة للقسام بعملية في جباليا.

مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم، مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني في القطاع ضياء الدين الشرفا، وإصابة 4 ضباط آخرين في قصف جوي إسرائيلي على وسط مدينة غزة.

وجاء في بيان للوزارة أن الطيران الإسرائيلي هاجم المسؤول الأمني خلال جولة ميدانية في وسط مدينة غزة ما أدى إلى مقتله وإصابة أربعة ضباط آخرين كانوا برفقته.

ارتفاع أعداد القتلى

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 35 ألفا و800، بينما زاد عدد المصابين إلى 80 ألفا و11.

وقالت الوزارة في بيان إن 91 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 21 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كذلك أضاف البيان أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن إسرائيل هجمات على قطاع غزة منذ أن نفذت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.