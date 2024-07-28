مش أول مرة بيتوجه علينا صواريخ.. شاهد من مجدل شمس يروي

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لا تزال تفاصيل القصف الصاروخي الذي ضرب بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل أمس السبت، تتكشف، بعد مقتل 12 شخصاً جلهم أطفال.

فقد كشف شاهد عيان من المنطقة ما عاشوه لحظة وقع الهجوم الصاروخي على ملعب كرة قدم يعج بالناس.

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وقال إن المتواجدين في الملعب ورغم نداءات الإنذار يحتاجون من 10 إلى 15 ثانية على الأقل للوصول إلى الملجأ الأمر الذي لم يكن ممكناً.

وأضاف أن الصاروخ وقع بين الملجأ والملعب وهي مسافة لا تقل عن عشرة أمتار، لافتاً إلى أن الإصابات كانت بشعة للغاية.

كذلك أوضح أنها ليست المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ انطلاقاً من جنوب لبنان.

إسرائيل تهدد بالرد

يشار إلى أن إسرائيل كانت هددت برد قوي و"ثمن باهظ"، على الهجوم الصاروخي الذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً حتى الآن، أمس السبت.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه "يستعد للرد" على حزب الله الذي نفى من جهته أي مسؤولية له عن الهجوم على قرية مجدل شمس.

في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه قرر العودة من زيارة للولايات المتحدة في أسرع وقت، بعدما التقى الرئيس الأميركي، جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع.