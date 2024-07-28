غالانت من مجدل شمس: حزب الله المسؤول وسيدفع الثمن

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رغم نفي جماعة حزب الله في لبنان أمس السبت، أي ضلوع لها في استهداف بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل بصاروخ قتل 12 شخصاً حتى الآن، لا يزال السيناريو الإسرئيلي واحداً.

"حزب الله المسوؤل"

فقد شدد وزير الدفاع يواف غالانت على أن الحزب هو المسؤول عن الهجوم، متوعداً إياه بدفع الثمن.

كما أكد في زيارة له لمجدل شمس مكان الهجوم، اليوم الأحد، أن كل المؤشرات تدل على أن الهجوم من تنفيذ حزب الله، ثم عاد وذكر بمواصفات الصاروخ المستهدف.

كذلك أجرى تقييماً للوضع العملياتي في القيادة الشمالية، حيث عُرضت خيارات العمل ضد حزب الله في ضوء هجوم مجدل شمس.

ووجه غالانت الجيش بضرورة الاستعداد التام لأي تطور محتمل، مؤكداً أن "حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً".

جاء هذا بينما رأت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حزب الله مسؤول "بشكل لا شك فيه" عن هجوم مجدل شمس، وذلك في بيان اليوم.

بدوره، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي اليوم الأحد، الدخول بما سماها المرحلة التالية من الحرب شمالاً.

وأضاف أثناء زيارته لمكان الهجوم أن قواته باتت ترفع جاهزيتها إلى المرحلة التالية من القتال في الشمال، موضحاً أنها تعرف تحديدا من أين أطلقت القذيفة الصاروخية على مجدل شمس.

كما أكد أن القذيفة الصاروخية التي استهدفت مجدل شمس حملت رأسا حربية تزن 53 كيلوغراما.

وشدد على أن جيشه يعرف كيف يشن الغارات بعيدا جدا عن إسرائيل، معلناً العمل بكل الوسائل لإعادة سكان كل الشمال في الجليل والجولان، في إشارة منه إلى آلاف النازحين ممن تركو مناطق شمال إسرائيل هرباً من التصعيد مع حزب الله منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل 9 أشهر.

ومنذ الهجوم، يتبادل الطرفان إطلاق النار على الحدود بينما ضربت إسرائيل أهدافاً في قلب لبنان على ما أعلن الجيش.

حرب شاملة

في حين انهالت التحذيرات الدولية من خطورة التصعيد وإمكانبة تحوّله إلى حرب شاملة شديدة الخطورة، وسط دعوات لضبط النفس.

وكانت إسرائيل كانت هددت برد قوي و"ثمن باهظ"، على الهجوم الصاروخي الذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً حتى الآن، أمس السبت.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه "يستعد للرد" على حزب الله الذي نفى من جهته أي مسؤولية له عن الهجوم على قرية مجدل شمس.

في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه قرر العودة من زيارة للولايات المتحدة في أسرع وقت، بعدما التقى الرئيس الأميركي، جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع.