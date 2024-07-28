"إيراني الصنع".. إسرائيل تنشر صورة لصاروخ مجدل شمس

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نشرت مواقع إسرائيلية صورة للصاروخ الذي ضرب منطقة مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة، وقالت إن الصاروخ إيراني الصنع وأطلقه حزب الله.

وتمت الضربة بصاروخ "فلق 1"، وهو صاروخ إيراني الصنع سبق أن استخدمه حزب الله في الماضي، بحسب ما نشرته مواقع إخبارية إسرائيلية وتصريحات للجيش الإسرائيلي.

والصاروخ برأس حربي كبير يبلغ 50 كيلوغراماً، تم إطلاقه من قرية شبعا في لبنان إلى مجدل شمس وفق المزاعم الإسرائيلية، والمسافة بين المنطقتين تقل عن عشرة كيلومترات، وهو أقصى مدى للصاروخ.

ضربات ضد حزب الله

في موازاة ذلك أفادت إسرائيل اليوم الأحد بأنها ستوجه ضربات قوية ضد حزب الله، متهمة الجماعة اللبنانية المتحالفة مع إيران بالمسؤولية عن هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان أسفر عن مقتل 12 طفلا وشابا.

من جانبها نفت جماعة حزب الله أي مسؤولية عن الهجوم على قرية مجدل الشمس.

وأنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة للولايات المتحدة مبكرا، ومن المتوقع أن يصل إلى إسرائيل في وقت لاحق من اليوم وأن يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني بعد ظهر اليوم لمناقشة رد إسرائيل.

وأصاب الصاروخ ملعب كرة القدم مساء أمس السبت. وكانت جماعة حزب الله قد أعلنت في وقت سابق للهجوم إطلاق صواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية لكنها نفت تماما مسؤوليتها عن هجوم مجدل شمس.

الصاروخ إيراني الصنع

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري في تصريحات للصحفيين في وقت سابق إن الأدلة الجنائية أظهرت أن الصاروخ إيراني الصنع من طراز فلق-1. وكان حزب الله قد أعلن إطلاق صاروخ فلق-1 أمس السبت قائلا إنه استهدف مقرا عسكريا إسرائيليا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن إطلاق الصاروخ تم من منطقة تقع شمالي قرية شبعا في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر أمنية في لبنان بأن عدة غارات جوية ضربت بلدات في جنوب لبنان وموقعا واحدا في سهل البقاع مترامي الأطراف في الشرق خلال الليل وحتى صباح اليوم الأحد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في عمق لبنان خلال الليل، لكن أي عمليات واسعة النطاق من المرجح أن تتطلب موافقة مجلس الوزراء الأمني.