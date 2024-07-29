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من موقع سقوط صاروخ "فلق 1" في قرية مجدل شمس - رويترز

"من صنع إيران".. تعرف على صاروخ مجدل شمس "فلق 1"؟

دبي - العربية.نت
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بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أن صاروخ حزب الله الذي أصاب ملعباً في قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، أطلق من شمال شبعا جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه من نوع "فلق 1" الإيراني الصنع.

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فقد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، مساء السبت، إن الصاروخ الذي استخدم في الهجوم على مجدل شمس كان من نوع "فلق 1" الإيراني الصنع.

وأكد أن حزب الله يعلم أن القذيفة من نوع "فلق 1"، مشيراً إلى أن الصاروخ يحمل رأساً حربيا يزن 50 كلغ.

إلى ذلك، نشرت القناة 12 الإسرائيلية صورة للصاروخ الذي استخدم في الهجوم على الجولان المحتل.

في المقابل، نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى، مؤكدا أن "لا علاقة له بالحادث على الإطلاق".

صورة للصاروخ نشرته القناة 12 الإسرائيلية
صورة للصاروخ نشرته القناة 12 الإسرائيلية

فماذا نعرف عن "فلق 1"؟

بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الصاروخ "فلق 1" تم تطويره في التسعينيات، وتم تصنيعه في إيران.

وأشارت إلى أن هذا الصاروخ لم يُستخدم فقط في الجولان، بل تمتلكه أيضا ميليشيا الحوثي في اليمن بنماذج مختلفة.

كما يتميز "فلق 1" بقدرته على الإطلاق من الأرض، أو من على مركبات عسكرية، ويتم توجيهه عبر الليزر أو أجهزة لاسلكية.

وأضافت الصحيفة أن الصاروخ يحمل رأسًا متفجرًا يزن حوالي 50 كلغ، يتميز بقدرة تدميرية كبيرة دون إنتاج شظايا مما يجعله سلاحا فتاكا.

ويبلغ قطر الصاروخ 240 ملم، وطوله 1.32 متر، ويصل مداه إلى نحو 10 كيلومترات، ويعمل بالوقود الصلب، مما يجعله قادرًا على إصابة أهداف بحرية بدقة عالية.

يذكر أن حزب الله كان قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ "فلق 1" على إسرائيل في يناير الماضي، مستهدفا الجولان المحتل.

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