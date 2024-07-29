نوع وتوقيت الرد الإسرائيلي على حزب الله.. بيد نتنياهو وغالانت

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بعد أكثر من 3 ساعات، انتهى اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، اليوم الأحد، لبحث الهجوم الذي أودى بحياة 12 طفلا وفتى في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر انتهى، وإن أعضاءه فوضوا نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتحديد "نوع" و"توقيت" الرد الإسرائيلي على هجوم حزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق اليوم، أن الهجوم الصاروخي لحزب الله على مجدل شمس، يستحق الرد.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي لـ"العربية/الحدث"، إن لهجوم مجدل شمس نتائج وتداعيات، مؤكداً أن هناك عدة خطط للرد على الهجوم الذي حمّل مسؤوليته لجماعة حزب الله.

كما تابع "حزب الله فقط من يملك صاروخ "فلق 1" الذي أطلق على مجدل شمس".

ودفع الهجوم على بلدة مجدل شمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العودة مبكرا من الولايات المتحدة، وقال مكتبه إنه توجه فور وصوله إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.

وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "إسرائيل لن تدع هذا الهجوم يمر بدون رد، وحزب الله سيدفع ثمنا باهظا لم يسبق أن دفعه من قبل".

رد سريع.. ونفي

يشار إلى أن إسرائيل اتهمت حزب الله بالمسؤولية عن الضربة الصاروخية على بلدة مجدل شمس في الجولان، السبت، متعهدة بالرد السريع.

ولفتت إلى أن صاروخاً سقط على ملعب كرة قدم في مجدل شمس التي تقطنها غالبية درزية، ما أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً.

كما كشف الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً إيراني الصنع يحمل رأساً حربياً يزن 50 كلغ، أطلقه حزب الله على مجدل شمس.

ونفى حزب الله، السبت، مسؤوليته عن هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس.