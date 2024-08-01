هنية قتل بعبوة ناسفة كانت مزروعة داخل غرفته.. مصادر تكشف

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مازالت المعلومات تتكشف حول طبيعة مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم الأربعاء، فبعد الحديث عن صاروخ استهدف مقر إقامته، كشف سبعة مسؤولين أن عبوة ناسفة تم تهريبها سراً إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم، هي ما أدى إلى مقتله.

إخفاء القنبلة سراً

فقد تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريباً في دار الضيافة، وفقاً لخمسة من المسؤولين في الشرق الأوسط. ودار الضيافة تديرها وتحميها قوات الحرس الثوري وهي جزء من مجمع كبير، يُعرف باسم "نشأت"، في حي راق شمال طهران.

وأضاف المسؤولون الخمسة أن القنبلة تم تفجيرها عن بعد، بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة. كما أدى الانفجار إلى مقتل حارس شخصي، بحسب "نيويورك تايمز".

وأدى الانفجار إلى هز المبنى وتحطيم بعض النوافذ وتسبب في انهيار جزئي لجدار خارجي، وفقاً للمسؤولين الإيرانيين، أعضاء الحرس الثوري الذين تم إطلاعهم على الحادث.

فيما كان هذا الضرر واضحاً أيضاً في صورة للمبنى تم مشاركتها مع صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب المسؤولين في الشرق الأوسط، فإن هنية، الذي كان يرأس المكتب السياسي لحماس في قطر، أقام في بيت الضيافة عدة مرات أثناء زيارته لطهران، وفق المسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمشاركة تفاصيل حساسة حول الاغتيال.

إسرائيل لم تعترف

وقال مسؤولون إيرانيون وحماس يوم الأربعاء إن إسرائيل مسؤولة عن الاغتيال، وهو التقييم الذي توصل إليه أيضا عدد من المسؤولين الأميركيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وهدد الاغتيال بإطلاق موجة أخرى من العنف في الشرق الأوسط وإفشال المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في غزة. وكان هنية من كبار المفاوضين في محادثات وقف إطلاق النار.

في حين لم تعترف إسرائيل علناً بمسؤوليتها عن القتل، لكن مسؤولين استخباراتيين إسرائيليين أطلعوا الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى على تفاصيل العملية في أعقاب ذلك مباشرة، وفقاً للمسؤولين الخمسة في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية أنتوني جيه بلينكن يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتلق أي علم مسبق بمؤامرة الاغتيال.

نظرية الصواريخ

وفي الساعات التي أعقبت عملية القتل، ركزت التكهنات على الفور على احتمال أن تكون إسرائيل قد قتلت هنية بضربة صاروخية، ربما أطلقت من طائرة بدون طيار أو نفذتها طائرة حربية، على غرار الطريقة التي أطلقت بها إسرائيل صاروخًا على قاعدة عسكرية في أصفهان في أبريل.

كما أثارت نظرية الصواريخ هذه تساؤلات حول كيف تمكنت إسرائيل من التهرب من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية مرة أخرى لتنفيذ مثل هذه الضربة الجوية الوقحة في العاصمة.

واتضح، تمكن القتلة من استغلال نوع مختلف من الثغرات في دفاعات إيران مثل ثغرة في أمن مجمع يُفترض أنه محروس بإحكام والذي سمح بزراعة قنبلة وإخفائها لعدة أسابيع قبل أن يتم تفجيرها في النهاية.

فشل استخباراتي

وأشار ثلاثة مسؤولين إيرانيين إلى أن مثل هذا الاختراق كان بمثابة فشل كارثي للاستخبارات والأمن بالنسبة لإيران وإحراج هائل للحرس الثوري، الذي يستخدم المجمع للخلوات والاجتماعات السرية وإيواء الضيوف البارزين مثل هنية.

وظل من غير الواضح كيف تم إخفاء القنبلة في بيت الضيافة. وقال المسؤولون في الشرق الأوسط إن التخطيط للاغتيال استغرق شهورًا وتطلب مراقبة مكثفة للمجمع. وقال المسؤولان الإيرانيان اللذان وصفا طبيعة الاغتيال إنهما لا يعرفان كيف أو متى تم زرع المتفجرات في الغرفة.

وقررت إسرائيل تنفيذ عملية الاغتيال خارج قطر، حيث يعيش هنية وأعضاء كبار آخرون من القيادة السياسية لحماس.

وأظهرت الصور أن الانفجار المميت الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء أدى إلى تحطيم النوافذ وانهيار جزء من جدار المجمع. ويبدو أن الضرر الذي أحدثه لم يتجاوز المبنى نفسه، كما كان من المحتمل أن يحدثه صاروخ.

توفي على الفور

وفي حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، انفجر الجهاز، وفقا لمسؤولين من الشرق الأوسط، بما في ذلك الإيرانيين.

وأوضح المسؤولون أن موظفي المبنى المذعورين هرعوا للبحث عن مصدر الضوضاء الهائلة، مما قادهم إلى الغرفة التي كان يقيم فيها هنية مع حارس شخصي.

وكان المجمع مزوداً بفريق طبي هرع إلى الغرفة فور وقوع الانفجار. وأعلن الفريق أن هنية توفي على الفور. وحاول الفريق إنعاش الحارس الشخصي، لكنه توفي أيضاً.

وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين إن زعيم حركة الجهاد الفلسطينية زياد النخالة كان يقيم في الغرفة المجاورة. ولم تلحق أضرار بالغة بغرفته، مما يشير إلى تخطيط دقيق في استهداف هنية.

أيقظوا خامنئي بمنتصف الليل

وبحسب المسؤولين الخمسة في الشرق الأوسط، وصل خليل الحية، نائب قائد حماس في قطاع غزة والذي كان أيضا في طهران، إلى مكان الحادث وشاهد جثة زميله.

وقال المسؤولون الإيرانيون الثلاثة إن من بين الأشخاص الذين تم إخطارهم على الفور، كان الجنرال إسماعيل قاآني، القائد العام لقوة القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، والذي يعمل عن كثب مع حلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله.

وقال المسؤولون إنه أبلغ المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في منتصف الليل، وأيقظه.

بعد أربع ساعات من الانفجار، أصدر الحرس الثوري بيانًا يفيد بمقتل هنية. وبحلول الساعة السابعة صباحًا، استدعى خامنئي أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى مجمعه لعقد اجتماع طارئ، أصدر فيه أمرًا بضرب إسرائيل ردًا على ذلك، وفقًا للمسؤولين الإيرانيين الثلاثة.

وكانت طهران قد شهدت بالفعل إجراءات أمنية مشددة بسبب تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، حيث تجمع كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وكبار الشخصيات من 86 دولة في البرلمان في وسط طهران لحضور الحفل.

وبدا هنية مبتهجًا ومنتصرًا يوم الثلاثاء أثناء أداء القسم، حيث عانق الرئيس الجديد بعد أن ألقى خطاب تنصيبه، ورفع الرجلان أيديهما معًا، مما أدى إلى علامة النصر.