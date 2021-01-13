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نواب أميركا يصوتون لصالح "عزل ترمب".. رغم رسالة بنس

Electoral college votes are brought in before House Speaker Nancy Pelosi and Vice President Mike Pence resume presiding over a Joint session of Congress to certify the 2020 Electoral College results, after supporters of President Donald Trump stormed the Capitol earlier in the day, on Capitol Hill in Washington, US, on January 6, 2021. (Reuters)
مجلس النواب الاميركي (أرشيفية- رويترز)

نواب أميركا يصوتون لصالح "عزل ترمب".. رغم رسالة بنس

219 عضواً من الحزب الديمقراطي صوتوا لصالح تفعيل التعديل الـ25 من الدستور

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دبي - العربية.نت

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على الرغم من إعلان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور الذي يؤدي إلى عزل الرئيس دونالد ترمب، صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بإجماع 220 صوتا على مشروع يدعو بنس إلى تفعيل تلك المادة.

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وأعلن عدد من نواب الحزب الجمهوري تأييدهم لإجراءات العزل أيضا.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التصويت بات الآن على ضوء رسالة بنس، كونه المعني الأول بالموافقة على تلك الخطوة، مسألة تسجيل موقف سياسي أكثر منه التوصل إلى نتيجة تشريعية تطلق إجراءات العزل، بحسب ما أوضح مراسل "العربية" في واشنطن.

أنصار ترمب أمام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير
أنصار ترمب أمام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير

من بنس لبيلوسي

وكان نائب ترمب، اعترض على إجراءات عزل الرئيس بمجلس النواب. وفي رسالة إلى زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، نانسي بيلوسي، دعا بنس للوحدة وتفادي الأفعال التي قد تؤجج الوضع.

وقال لبيلوسي: "لا أريد إساءة استخدام التعديل الـ25 للدستور"، مشدداً: "يجب التركيز على نقل السلطة بشكل سلمي".

ترمب وبنس (أ{شيفية- فرانس برس)
ترمب وبنس (أ{شيفية- فرانس برس)

لا قلق

في المقابل، أكد ترمب في وقت سابق الثلاثاء، أنه لا يشعر بأي قلق من التعديل الخامس والعشرين الذي يتيح لإدارته إزاحته من السلطة.

وأوضح خلال كلمة له قرب الجدار الفاصل بين أميركا والمكسيك، أن "التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أدنى خطر بالنسبة لي".

كما أعلن أن "الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأميركا". وقال: "نرفض ما فعله "الغوغاء" في الكونغرس الأسبوع الماضي".

أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكابيتول يوم 6 يناير
أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكابيتول يوم 6 يناير

5 قتلى

يذكر أن الرئيس الأميركي، كان دعا إلى تظاهرة منددة بنتائج الانتخابات، قبيل تلك الليلة الصاخبة في 6 يناير التي أدت إلى اقتحام عدد من أنصاره أروقة الكونغرس، مخلفة 5 قتلى بينهم امرأة، ورجل شرطة.

وأطلقت أعمال العنف هذه دعوات إلى إقالة ترمب وفق المادة 25 من الدستور الأميركي، إلا أن الجمهوريين عرقلوا مساء الاثنين تلك المحاولة في مجلس النواب.

كما دفع هذا الحدث الذي هز البلاد، جراء غزو إحدى أعرق المؤسسات فيه، مجلس النواب لاسيما الديمقراطيون إلى الدعوة لإطلاق إجراءات مساءلة وعزل بحق ترمب.

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