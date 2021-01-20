.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أوباما يهنئ بايدن: هذا هو وقتك

باراك أوباما وجو بايدن - أرشيفية
باراك أوباما وجو بايدن
جو بايدن

أوباما يهنئ بايدن: هذا هو وقتك

أرفق أوباما التغريدة بصورة جمعته وبايدن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

غرد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الأربعاء، مهنئا الرئيس المنتخب، جو بايدن، قبيل بدء مراسم تنصيب الأخير خلفا للرئيس دونالد ترمب.

وكتب أوباما على "تويتر" مخاطبا الرئيس المنتخب: "مبروك صديقي الرئيس جو بايدن! هذا هو وقتك".

وأرفق أوباما التغريدة بصورة جمعته وبايدن.

وتشهد واشنطن، الأربعاء، مراسم تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد