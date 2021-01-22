بومبيو ينشر تغريدة غريبة.. ما سر هذا الرقم؟

أثارت تغريدة غريبة لوزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، العديد من التكهنات. فبرقم "1383 يوما" نشر بومبيو مساء أمس تغريدته، دون إضافة أي تعليق.

1,384 days — Mike Pompeo (@mikepompeo) January 21, 2021

إلا أنه بعد فك الشيفرة، تبين أن الوزير المغادر يعد العدة للانتخابات المقبلة، فالرقم ليس أكثر من عد تنازلي للأيام المتبقية حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

أول يوم عمل لبايدن

وتزامنت تلك التغريدة مع أول يوم عمل كامل للرئيس جو بايدن في منصبه الجديد، خلفا لدونالد ترمب الذي كان بومبيو أقرب المقربين له.

وفي السياق، أشارت صحيفة "ذي هيل" الأميركية، إلى أن بومبيو الذي يُعتبر مرشحًا محتملاً للرئاسة، تعرض مرارا لانتقادات بسبب استخدامه منصبه السابق وحسابه الرسمي على تويتر للإدلاء بتصريحات ومواقف سياسية شخصية، لا سيما في أيامه الأخيرة في المنصب.

يذكر أنه حتى أيام قليلة قبيل تثبيت فوز بايدن بالرئاسة في السادس من يناير، شكك العديد من فريق ترمب بنتائج الانتخابات، كما ساق بعض الجمهوريين نظريات حول التزوير والتلاعب بالنتائج، إلا أن بومبيو أعلن الأسبوع الماضي أن انتقال السلطة سيتم بسلاسة، معربا عن استعداده للتنسيق مع فريق بايدن حول تسليم مهام وملفات وزارة الخارجية.