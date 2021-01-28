بينما كان الجمهوريون يصارعون هجومًا مميتًا على مبنى الكونغرس (الكابيتول) ووضعهم الجديد كأقلية في واشنطن ، فتح السناتور ميتش ماكونيل الباب بحذر أمام حزبه للتخلص من الرئيس السابق دونالد ترمب، ولكن الفرصة تلاشت بسرعة. لذا فإن قراره يوم الثلاثاء بالانضمام إلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، باستثناء خمسة، في التصويت لإلغاء دعوى عزل مجلس النواب ضد ترمب باعتبارها غير دستورية بدا وكأنه اعترافًا بأن الكتلة الحرجة لحزبه لم تكن مستعدة للانضمام إليه في إخراج الرئيس السابق من المشهد.

وبعيدًا عن التنصل من ترمب، كما بدا في الأيام التي تلت 6 يناير في مبنى الكابيتول، عاد الجمهوريون إلى الموقف الذي تبنوه عندما كان ترمب في منصبه، غير راغبين في تجاوز شخصية لا تزال تمارس نفوذًا كبيرًا في حياتهم السياسية.



وبالنسبة لماكونيل الذي يستمد قوته إلى حد كبير من قدرته على إبقاء الجمهوريين موحدين، فإن تحدي إرادة أعضائه كان سيشكل مخاطرة كبيرة، ويعرض منصبه للخطر ويثير غضب اليمين المتطرف. ولكن في سلسلة من الغزوات السرية، حاول الرجل البالغ من العمر 78 عامًا دفع أعضاء مجلس الشيوخ نحو نتيجة مختلفة.

وأوضح للمقربين بعد هجوم 6 يناير أنه يعتبر تصرفات ترمب حول أعمال الشغب قابلة للمساءلة، ورأى أن محاكمة مجلس الشيوخ فرصة لتطهيره من الحزب، وأشار ماكونيل إلى أنه مستعد لموافقة على إدانة ترمب، وهو خروج عن موقفه العام السابق عندما أعلن أنه ليس "محلفًا محايدًا" في أول محاكمة لعزل ترمب وقاده إلى البراءة.

والأسبوع الماضي، في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ، قال ماكونيل بشكل قاطع إن ترمب "استفز" الغوغاء الذين دفعوا نائب الرئيس السابق والمشرعين للفرار أثناء اقتحام مبنى الكابيتول بعنف، في محاولة لمنع الكونغرس من إضفاء الطابع الرسمي على خسارته في الانتخابات.

لقد كانت تحركا مذهلا بالنسبة لماكونيل، الذي دعم ومكّن ترمب على مدار أربع سنوات، بما في ذلك دعم رفضه التنازل عن الانتخابات لأكثر من شهر بعد إعلان فوز جو بايدن، حيث أمضى ترمب تلك الفترة في نشر مزاعم عن تزوير الناخبين التي أشعلت فتيل 6 يناير. ولكن في أعقاب هجوم المحتجين وخسارتين في مجلس الشيوخ في جورجيا، أصبح ماكونيل ينظر إلى الرئيس السابق على أنه مسؤولية سياسية خطيرة ورأى فرصة لتهميش ترمب.

ويعتقد ماكونيل ومستشاروه أن ترمب ربما يكون قد جلب ناخبين نشطين جددًا بشكل استثنائي إلى الحظيرة الجمهورية، لكن تجاوزات ترمب وشخصيته دفعت النساء والناخبين في الضواحي بعيدًا عنهم، وخسروا السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض في بضع سنوات قصيرة فقط.

وبعد أعمال الشغب في الكابيتول، عرّضت أفعال ترمب الحزب لخطر وقف دعم المانحين ومجموعات الشركات التي تدعم حملات الحزب. ومع ذلك، لم يقم ماكانويل الذي كان دائمًا يحاول إقناع الجمهوريين الآخرين بالانضمام إليه، مدركًا لمدى صعوبة انفصال حزبه عن ترمب حيث أشارت آخر استطلاعات الرأي إلى أن نصف ناخبيه يعتقدون أنه يجب أن يظل زعيمهم. وإذا كان جميع أعضاء مجلس الشيوخ يصوتون، فسيحتاج الأمر 17 جمهوريًا للانضمام إلى كل ديمقراطي لإدانة ترمب وعزله، وهو أمر بدا أنه غير وارد بعد تصويت يوم الثلاثاء.

وفي الأسبوع الذي انقضى منذ تخطي ترمب تنصيب الرئيس بايدن وانتقاله إلى ناديه الخاص في فلوريدا، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن مغادرته المكتب البيضاوي لم تخفف قبضته على الجمهوريين العاديين في الكونغرس.

وبينما دافعت قلة عن سلوكه، تجرأ عدد أقل على دعم حملة العزل. وواجه النواب الجمهوريون العشرة الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت لعزل ترمب رد فعل عنيفًا، وفي مجلس الشيوخ، أغرق الناخبون المكاتب بمكالمات هاتفية تشير إلى أنهم توقعوا أن يقف أعضاء مجلس الشيوخ وراء ترمب.

وعندما أثار السناتور راند بول اعتراضًا على محاكمة ترمب، بحجة أن محاكمة رئيس سابق ستكون غير دستورية، أيد 45 من أصل 50 جمهوريًا في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ماكونيل، تحدي المحاكمة. وبحلول يوم الأربعاء، أعلن الحزب الجمهوري عن موقف رسمي ضد محاكمة الرئيس السابق ترمب. ومن الواضح أن التصويت حير بعض الديمقراطيين، حيث تساءل بعضهم عما إذا كان الأمر يستحق الجهد، أو التكاليف التي يتحملها بايدن، لقضاء بعض الوقت في محاكمة عزل متجهة مرة أخرى للبراءة.