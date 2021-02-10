واشنطن: "الحوثي" تريد إطالة حرب اليمن باستهداف السعودية

أدان البيت الأبيض، الأربعاء، الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي الذي يتزامن مع أول زيارة للمبعوث الأممي الخاص لليمن تيم ليندركينغ للمنطقة وجهوده لإحلال سلام دائم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جن سامي لـ"العربية": "الحوثيون يريدون إطالة الحرب في اليمن من خلال محاولة استهداف السعودية".

كما أكدت مواصلة العمل للتوصل لحل سلمي في اليمن.

فرض عقوبات

بدورها، أكدت الخارجية الأميركية، اليوم، وقوفها مع السعودية وذلك بعد ساعات من هجوم حوثي استهدف مطار أبها الدولي بمسيّرة مفخخة.

وقالت في تصريحات لـ"العربية": "سنقف مع حلفائنا في المملكة، ولدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات".

كما أضافت "الحوثيون مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران"، مضيفة "سنواصل الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم".

مسيّرة إيرانية

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران، موضحاً أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيرة الإيرانية "أبابيل تي".

أتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.