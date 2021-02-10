التحالف: اعتداء إرهابي من الحوثيين استهدف مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

كما قال "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين"، موضحاً أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيرة الإيرانية "أبابيل تي".

من جانبه، أكد مراسل "العربية"، استئناف الرحلات في مطار أبها بعد توقفها إثر محاولة الاستهداف الإرهابية.

اعتراف حوثي

في المقابل، اعترفت ميليشيات الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي.

أتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

كما أضاف "سنتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

سلوك بغيض

يأتي ذلك بعد توالي الإدانات الغربية والعربية خلال الأيام الماضية لاستهداف الحوثيين للأراضي السعودية، فقد أدانت الإدارة الأميركية مساء الاثنين: "هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "نحن ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين".

3 هجمات منفصلة

وقبل أيام، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية. وكشف أن الطائرات تم اعتراضها في 3 هجمات منفصلة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي لطالما استخدمت الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.