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الخارجية الأميركية: ملتزمون بدعم السعودية ضد هجمات الحوثيين

SAUDI AND USA FLAGS (Shutterstock)
علما السعودية والولايات المتحدة
اليمن والحوثي

الخارجية الأميركية: ملتزمون بدعم السعودية ضد هجمات الحوثيين

واشنطن: ندين هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين وسنواصل الضغط على قيادتهم في اليمن

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دبي – العربية.نت

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أدانت الإدارة الأميركية مساء الاثنين "هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "نحن ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين".

وتابع: "نحن نريد تخفيف معاناة الشعب اليمني مع الاستمرار بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية".

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين بعد أن أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس أنه ينوي التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. وقال برايس للصحفيين: "أعتقد أننا سنواصل الضغط على قيادة.. الحركة".

وحذّر اليمن مراراً من عواقب التراجع عن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية. وقد اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان صحفي الأحد أن هذا الأمر سيمثل "هدية مجانية" للنظام في طهران وسيعزز سياساته التخريبية في المنطقة وسيهدد المصالح الدولية‏.

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وقال الإرياني إن التلويح بإمكانية تراجع واشنطن عن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يرسل إشارات خاطئة للحوثيين، وخلفهم إيران، بمواصلة نهجهم التصعيدي وجرائمهم وانتهاكاتهم بحق المدنيين، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الحرب وإحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث‏.

ودخل القرار الأميركي بتصنيف ميليشيا الحوثي" جماعة إرهابية" حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. وأعلنت الولايات المتحدة إعفاء منظمات إغاثية من العقوبات المتعلقة بقرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

ويأتي هذا بينما تستمر ميليشيا الحوثيين بمحاولة استهداف السعودية. وقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الاثنين اعتراض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن ، الأحد، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية.

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