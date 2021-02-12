أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، التزام واشنطن بالتعاون مع المنظمة الدولية بشأن العديد من التحديات التي يواجهها العالم، من جائحة كوفيد-19 إلى أزمة تغير المناخ.

وأكد بلينكن لغوتيريش، التزام واشنطن بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة حول التحديات العالمية.

كما أفاد بلينكن بضرورة تكثيف تعاون الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز الأمن الصحي.

وأشار إلى أن تعزيز هذه العلاقة من شأنه أن يساهم بمنع انتشار الأوبئة في المستقبل، وبتسهيل اكتشافها والاستجابة لها.

وفي هذا السياق، أكد بلينكن تثمين الإدارة الأميركية دور الأمم المتحدة في تنسيق الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا.

في سياق آخر، أوضح بلينكن أن الطرفين، واشنطن والأمم المتحدة، ملتزمان بالعملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 في سوريا، وبتخفيف معاناة الشعب السوري.

وفي الملف الإثيوبي، تعهّد كلا الجانبين بدعم جهود أديس أبابا للاستجابة للأزمة في إقليم تيغراي.