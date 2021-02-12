أنهى محامو الرئيس السابق دونالد ترمب الجمعة مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ الأميركي، منددين بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها "القضاء على خصم سياسي".

وأكد بروس كاستور، آخر المتكلمين بين المحامين الثلاثة، أن الهدف من هذه المحاكمة هو "شطب أصوات 75 مليون ناخب وتجريم الآراء السياسية".

واعتبر أمام أعضاء مجلس الشيوخ أنه عبر إدانة الرئيس السابق، يريد المدعون الديموقراطيون "القضاء على خصم سياسي".

وكان محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قد استهلوا مرافعاتهم في إطار الدفاع عنه الجمعة بحض أعضاء مجلس الشيوخ على رفض التهمة "غير الدستورية بشكل صارخ" الموجهة إليه، والتي تشكّل "انتقاما سياسيا".

وقال المحامي مايكل فان دير فين لمجلس الشيوخ مع بدء مرافعات فريق الدفاع عن ترمب إن "التهمة الرامية للعزل المطروحة الآن أمام مجلس الشيوخ غير منصفة وتمثّل عملا غير دستوري بشكل صارخ وانتقاما سياسيا"، داعيا الأعضاء المئة إلى "التصويت فورا وبشكل حاسم لصالح رفضها".

فيما قال المحامي ديفيد شون إن الديمقراطيين يستخدمون تصريحات وتغريدات الرئيس السابق بصورة مضللة.

من جهته قال، بروس كاستور، من فريق الدفاع عن ترمب، إن "العنف يوم السادس من يناير كان مخططاً له مسبقاً ولم ينتج عن خطاب ترمب إطلاقاً".

ويستطيع أعضاء المجلس لاحقاً طرح أسئلتهم على ممثلي الادعاء والدفاع.

واتهم دفاع ترمب الديمقراطيين بالازدواجية وعرض فيديوهات اعتراضاتهم على فوز ترمب في 2016.

يذكر أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، لم يستبعد الخميس، تقديم تشريع يمنع الرئيس السابق دونالد ترمب من تولي منصب الرئاسة مجدداً، إذا لم تتم إدانته في محاكمة عزل مجلس الشيوخ الجارية.

وناقش أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في الأسابيع الأخيرة أنه إذا لم يتمكنوا من الحصول على 67 صوتًا اللازمة لإدانة ترمب فقد يلجأون إلى التعديل الرابع عشر للدستور لفعل الشيء نفسه.

وسُئل شومر عن الاحتمال في مؤتمر صحافي قبل إجراءات محاكمة العزل يوم الخميس.

وأجاب شومر: "سننتهي أولاً من محاكمة الإقالة، وبعد ذلك سيجتمع الديمقراطيون معًا ويناقشون أين سنذهب بعد ذلك".