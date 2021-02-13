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مجلس الشيوخ الأميركي يرفض إدانة ترمب

The U.S. Senate votes to acquit former U.S. President Donald Trump by a vote of 57 guilty to 43 not guilty, short of the 2/3s majority needed to convict, during the fifth day of the impeachment trial of the former president on charges of inciting the deadly attack on the U.S. Capitol, on Capitol Hill in Washington, U.S., February 13, 2021. U.S. Senate TV/Handout via Reuters EDITORIAL USE ONLY NO COMMERCIAL SALES TPX IMAGES OF THE DAY
من جلسة التصويت في مجلس الشيوخ
محاكمة ترمب

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض إدانة ترمب

لم تتوافر الأصوات الكافية لإدانة ترمب حيث صوّت 43 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح براءة الرئيس السابق

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دبي - العربية.نت

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برأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس السابق دونالد ترمب السبت في ثاني محاكمة له خلال 12 شهراً مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 صوتاً، وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترمب بتهمة التحريض على التمرد، بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في نفس المبنى الذي تعرض للاقتحام من قبل بعض أنصار ترمب في السادس من يناير بعد وقت قصير من سماعهم خطاباً للرئيس السابق.

وانضم في التصويت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة.

وجاءت هذه الخطوة لاختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديداً محتملاً في الإجراءات يتعلق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترمب وأحد كبار الجمهوريين خلال حصار مبنى الكابيتول.

من حصار الكابيتول في 6 يناير
من حصار الكابيتول في 6 يناير

وجادل فريق الدفاع عن ترمب بأن المحاكمة ما كان يجب أن تعقد من الأساس لأن ترمب ترك السلطة، كما أن خطابه وسط أنصاره محمي بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.

وبعد تبرئته، وعد ترمب بـ"الاستمرار" في الدفاع عن "عظمة أميركا". ورأى ترمب، في بيان صدر عنه عقت تبرئته، أن محاكمته في مجلس الشيوخ كانت مرحلة أخرى من "أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا".

من جهته، رأى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن "ترمب مسؤول أخلاقياً عن اقتحام الكونغرس".

وكان الديمقراطيون وجهة الدفاع عن ترمب قد توصلوا في وقت سابق من السبت إلى اتفاق يتيح تجنب استدعاء شهود ومواصلة محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترمب التي يتوقع أن تنتهي بإصدار حكم اليوم.

وأعلن الجانبان الاتفاق خلال جلسة علنية لمجلس الشيوخ الذي يحاكم ترمب منذ الثلاثاء بتهمة "الحض على التمرد".

وكان المدعون الديموقراطيون أعلنوا في وقت سابق أنهم يرغبون في الاستماع إلى شهادة النائبة الديموقراطية جايم هيريرا بوتلر، الأمر الذي كان سيطيل أمد المحاكمة. وتم التوافق على تحويل شهادتها لبيان.

ترمب بعد تبرئته: حركتنا السياسية بدأت للتو أميركا محاكمة ترمب ترمب بعد تبرئته: حركتنا السياسية بدأت للتو

وحذر القيمون على إجراءات العزل في الكونغرس من أن تبرئة ترمب ستفتح المجال أمام ارتكاب رؤساء في المستقبل تجاوزات في الأسابيع الأخيرة من ولاياتهم الرئاسية مع عدم تعرضهم للمساءلة.

وقدمت المحاكمة التي استمرت نحو أسبوع رواية قاتمة ومصورة لأحداث الشغب في 6 يناير وعواقبها على الأمة، وخاصة على أعضاء مجلس الشيوخ، الذين فر معظمهم في ذلك اليوم خوفا على حياتهم.

وجادل المدعون العامون في مجلس النواب بأن صرخة ترمب الحاشدة للذهاب إلى مبنى الكابيتول و"القتال بضراوة" من أجل رئاسته في الوقت الذي كان الكونغرس يعقد اجتماعه في 6 يناير للتصديق على انتخاب جو بايدن كانت جزءًا من نمط منظم من الخطاب العنيف والادعاءات الكاذبة التي أطلقت العنان للغوغاء. وقد قتل خمسة أشخاص في هذه الأحداث.

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