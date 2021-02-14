واشنطن: شراكتنا العسكرية مع السعودية وثيقة ومستمرة

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، أن واشنطن بعيدة عن العودة للاتفاق مع إيران لعدم وفائها بالتزاماتها، مضيفة أن الشراكة العسكرية مع السعودية وثيقة ومستمرة.

المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين جريفيث لـ #العربية: سنعمل مع #السعودية لتحسين قدراتها الدفاعية pic.twitter.com/UU2uW8Eq8U — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 14, 2021

إلى ذلك، أوضحت غريفيث في مقابلة مع "العربية" مساء الأحد أن الولايات المتحدة تتشاور مع الشركاء في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن حل الأزمة في اليمن لن يكون عسكريا، مؤكدة أن بلادها تتعاون مع السعودية لحل أزمة اليمن سياسيا.

الضغط على الحوثي

كما لفتت إلى أن مبعوث أميركا لدى اليمن يجري مباحثات لحل الأزمة سياسيا، مشددة على أن واشنطن تضغط على الحوثيين لنزع فتيل الأزمة اليمنية. وأكدت سعي واشنطن لوقف الدعم الذي يتلقاه الحوثيون من إيران.

وقالت غريفيث "شراكتنا العسكرية مع السعودية وثيقة ومستمرة، كما جددت التأكيد على دعم بلادها للسعودية في الدفاع عن أراضيها.

مواجهة تهديدات إيران

كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكدت الجمعة امتلاكها "قوات في الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية".

ورداً على سؤال من مراسلنا في واشنطن حول استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم ومدى قلق واشنطن من هذا الأمر، قال المتحدث باسم البنتاغون: "كما قال الرئيس (الأميركي جو بايدن) نريد أن نرى إيران تعود إلى تطبيق الاتفاق النووي". وتابع: "كما قال وزير الدفاع (الأميركي لويد أوستن) أي من مشاكل الشرق الأوسط لن يصبح أسهل حله لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً".

كما شدد على أن الإدارة الأميركية "واضحة" بهذا الشأن، وأضاف: "إننا لا نريد أن تحصل إيران على هذه القدرات"، مشيراً إلى خطوات دبلوماسية تفكر وزارة الخارجية الأميركية باتخاذها في هذا الصدد.