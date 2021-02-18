إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار في فيلادلفيا

أعلنت شرطة مدينة فيلادلفيا الأميركية، مساء الأربعاء، أن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محطة للسكك الحديدية، جرّاء هجوم لم تعرف هوية منفذيه بعد.

وقالت قائدة الشرطة دانييل أوتلو إنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص، ممن يشتبه في ارتباطه بالهجوم.

وتابعت قائلة إنه "لدينا شخص محتجز وتم ضبط سلاحين ناريين.. لا نزال نحاول جمع النقاط كافة لتحديد ما إذا كان هذا الشخص متورطاً حقاً في إطلاق النار".

وأوضحت أن جميع الضحايا من الأميركيين ذوي الأصول الإفريقية وتتراوح أعمارهم بين 17 و41 عاماً، مضيفةً أن شخصاً واحداً منهم في حالة حرجة.