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إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار في فيلادلفيا

إطلاق نار فيلادلفيا
تطويق مكان الهجوم

إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار في فيلادلفيا

تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص ممن يشتبه في ارتباطه بالهجوم وضبط سلاحين ناريين

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أعلنت شرطة مدينة فيلادلفيا الأميركية، مساء الأربعاء، أن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محطة للسكك الحديدية، جرّاء هجوم لم تعرف هوية منفذيه بعد.

وقالت قائدة الشرطة دانييل أوتلو إنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص، ممن يشتبه في ارتباطه بالهجوم.

الشرطة توقف مشتبهاً به
الشرطة توقف مشتبهاً به
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وتابعت قائلة إنه "لدينا شخص محتجز وتم ضبط سلاحين ناريين.. لا نزال نحاول جمع النقاط كافة لتحديد ما إذا كان هذا الشخص متورطاً حقاً في إطلاق النار".

وأوضحت أن جميع الضحايا من الأميركيين ذوي الأصول الإفريقية وتتراوح أعمارهم بين 17 و41 عاماً، مضيفةً أن شخصاً واحداً منهم في حالة حرجة.

مكان وقوع إطلاق النار
4 صور مكان وقوع إطلاق النار
4 صور
مكان وقوع إطلاق النار
مكان وقوع إطلاق النار
الشرطة بدأت التحقيقات
الشرطة بدأت التحقيقات
محطة القطارات حيث وقع الهجوم
محطة القطارات حيث وقع الهجوم
محطة القطارات حيث وقع الهجوم
محطة القطارات حيث وقع الهجوم
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