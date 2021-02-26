الزعيم الجمهوري ماكونيل يفجر مفاجأة بخصوص ترشح ترمب مجدداً 

قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الذي انتقد قبل أسابيع فقط الرئيس السابق دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، وألقى باللوم عليه على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول إنه سيدعم ترمب إذا فاز بترشيح الحزب للرئاسة 2024.

وقال ماكونيل خلال مقابلة على قناة فوكس نيوز: "هناك الكثير سوف يحدث بين الآن وعام 2024 ولدي أربعة أعضاء على الأقل، أعتقد أنهم يخططون للترشح للرئاسة.. يجب أن يكون السباق مفتوحًا على نطاق واسع".

وردا على سؤال عما إذا كان سيدعم ترمب إذا فاز بترشيح الحزب في عام 2024 ، أضاف مكونيل: "مرشح الحزب؟ بالتأكيد".

ويمثل البيان تحولًا ملحوظًا من ماكونيل، الذي أشار بعد محاكمة عزل ترمب إلى أنه يريد أن ينقلب حزبه بشدة على ترمب.

التصريحات التي بثتها قناة فوكس نيوز هي أول تصريحات من الزعيم الجمهوري تخاطب ترمب مباشرة، منذ أن انتقد الرئيس السابق وألقى باللوم عليه في الهجوم على مبنى الكابيتول.

ورد ترمب في بيان وصف فيه ماكونيل بأنه "مخترق سياسي وقاسٍ وغير مبتسم".

ورفض ماكونيل الحديث عن انتقادات ترمب خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، وبدلاً من ذلك قال إن الجمهوريين يركزون على الاتحاد ضد أجندة الرئيس بايدن.