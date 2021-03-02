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واشنطن تحث إثيوبيا على التحقيق بوقوع انتهاكات في تيغراي

Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed address the media after inspecting ongoing developments at the new 32-berth Lamu Port in Lamu County, Kenya December 9, 2020. Presidential Press Service/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد (أرشيفية)
نزاع إثيوبيا

واشنطن تحث إثيوبيا على التحقيق بوقوع انتهاكات في تيغراي

وزير الخارجية الأميركي يدعو رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لوقف العنف وحماية المدنيين في تيغراي

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دبي – العربية.نت

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حض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على القبول بتحقيق دولي في اتهامات عن ارتكاب فظاعات في منطقة تيغراي.

وفي اتصال هاتفي مع أبي أحمد، طلب بلينكن "أن تتعاون حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل تحقيقات مستقلة ودولية وذات صدقية في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة من يقف وراءها".

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كما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن حث أبي أحمد على وقف العمليات القتالية في إقليم تيغراي الشمالي، مشيراً إلى وجود "تقارير يعتد بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان".

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وأضافت في بيان أن "الوزير حث الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بما في ذلك اللاجئون ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة "تظل على استعداد للمساعدة في حل الصراع" في تيغراي".

ويشهد إقليم تيغراي البالغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة حرباً بين القوات الاتحادية والحزب المحلي الحاكم السابق "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

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