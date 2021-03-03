الشرطة الأميركية تكشف عن مخطط لاقتحام الكونغرس يوم 4 مارس

حذرت الشرطة الأميركية من مخطط خطير، لاقتحام مبنى الكونغرس الأميركي، يوم الغد الرابع من مارس.

وقالت إدارة شرطة مبنى الكونغرس الأميركي في بيان، اليوم الأربعاء، إنها حصلت على معلومات مخابرات تشير إلى مؤامرة محتملة "لاختراق جماعة مسلحة مجهولة لمبنى الكابيتول" غدا الخميس.

وأضاف بيان شرطة الكابيتول أنها تعمل مع وكالات بالولاية وأخرى اتحادية "لوقف أي تهديدات لمبنى الكابيتول" وقالت الشرطة "نأخذ معلومات المخابرات على محمل الجد". ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بخصوص التهديد.

ويصادف يوم غد الخميس الموعد الذي زعم بعض أصحاب نظريات المؤامرة اليمينية أن الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي هُزم في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، سيؤدي فيه اليمين لولاية ثانية في المنصب.

واقتحم أنصار ترمب، الذين قالت السلطات إن بينهم عدداً من المتطرفين اليمينيين مبنى الكابيتول في السادس من يناير وعطلوا التصديق الرسمي على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات على ترمب، في هجوم أسفر عن مقتل خمسة بينهم ضابط شرطة.

وأشار بيان شرطة الكابيتول إلى أنها أدخلت بالفعل "تحسينات أمنية كبيرة" على المبنى الذي يضم مقري مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك التحسينات أُدخلت لمواجهة هذا التهديد المحتمل، أو أنها تتضمن الإجراءات التي طُبقت بالفعل بعد أحداث شغب يوم السادس من يناير.