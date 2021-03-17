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ترمب يوصي أنصاره بأخذ لقاح كورونا: "عظيم ويعطي نتيجة"

US President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House, Nov. 29, 2020. (AP)
ترمب
لقاح كورونا

ترمب يوصي أنصاره بأخذ لقاح كورونا: "عظيم ويعطي نتيجة"

تظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين الذين تؤيد غالبية ساحقة منهم ترمب هم من أكبر الجماعات المشككة باللقاح

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واشنطن - فرانس برس

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حض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الثلاثاء أنصاره الجمهوريين الذين يعدون من المجموعات الرئيسية الرافضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا على إنهاء مقاومتهم لهذه اللقاحات وأخذها.

وقال ترمب في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" ردا على سؤال بهذا الخصوص "أنا أوصي بأخذها"، مضيفا "أنا أوصي بذلك للكثير من الأشخاص الذين يرفضون أخذها، وبصراحة غالبية هؤلاء الأشخاص صوتوا لي". وأكد "أنه لقاح عظيم وآمن، وهو شيء يعطي نتيجة".

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ويعد هذا التصريح الأول من نوعه الذي يدعم فيه ترمب بشكل واضح حملة التطعيم الوطنية الشاملة منذ تركه منصبه في يناير.

وسبق أن شجع جميع الرؤساء السابقين مثل باراك أوباما وجورج دبليو بوش في تصريحات عامة وعلنية المواطنين الأميركيين على الحصول على اللقاح.

لكن ترمب التزم الصمت إلى حد بعيد في الوقت الذي كان فيه الرئيس جو بايدن يعمل على تنفيذ خطته بتطعيم أكبر عدد من الأميركيين.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين الذين تؤيد غالبية ساحقة منهم ترمب وحركة "ماغا" أو "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا"، هم من أكبر الجماعات المشككة باللقاح.

ولا يزال ترمب يتجنب إعلان التزامه بالسعي للترشح للرئاسة مجددا بعد ولايته الوحيدة، وقد أجاب على سؤال حول هذه المسألة بالقول "بعد كل استطلاع رأي يريدون مني أن أترشح مرة أخرى (...) لكننا سننظر ونرى".

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