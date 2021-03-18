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أميركا: منفتحون على الدبلوماسية مع إيران ولا للنووي

إيران أميركا طهران واشنطن أعلام
أعلام أميركا وإيران (istock)

أميركا: منفتحون على الدبلوماسية مع إيران ولا للنووي

بايدن : من المحتمل توسيع الاتفاق النووي ليشمل أنشطة إيران المزعزعة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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في وقت أكد فيه المبعوث الأميركي الخاص بإيران، أن طهران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة عبر طرف ثالث، أعلنت الخارجية الأميركية انفتاحها على المسار الدبلوماسي.

مبعوث أميركا بإيران: مستعدون للتفاوض عبر طرف ثالث أميركا مبعوث أميركا بإيران: مستعدون للتفاوض عبر طرف ثالث

وأضاف مصدر من الوزارة في تصريح لـ"العربية/الحدث"، الخميس، أن واشنطن تعمل على عدم السماح لإيران بحيازة السلاح النووي.

جاءت هذه التطورات في وقت أعرب فيه فريق الرئيس الأميركي جو بايدن عن احتمال توسيع الاتفاق النووي ليشمل أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، ودعم الميليشيات، والصواريخ الباليستية.

إيران تخطئ

فيما اعتبر المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبيرت مالي، أن الاتفاق النووي هش ويمكن تقويته بملاحق إضافية، مضيفاً أن إيران تخطئ إذا تصورت الضغط على واشنطن من خلال الهجوم على القوات الأميركية في العراق.

هجوم صاروخي في أربيل (فرانس برس)
هجوم صاروخي في أربيل (فرانس برس)

وأضاف أن الهجمات الأخيرة التي شنها وكلاء إيران على القوات الأميركية في العراق تجعل من الصعب على إدارة بايدن حشد الدعم المحلي لمبادرتها الدبلوماسية الجديدة لحل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

يشار إلى أنه وفي الآونة الأخيرة قد تكثّفت الهجمات على مواقع تضم قوات أجنبية، فاستُهدف في فبراير الماضي مجمع عسكري في مطار أربيل بشمال العراق تتمركز فيه قوات أجنبية من التحالف، ما أدى إلى سقوط قتيلين بينهما متعاقد مدني أجنبي يعمل معه.

رفع العقوبات أم العودة الكاملة؟!

إلى ذلك، تتمسك الإدارة الأميركية بعودة إيران بالكامل إلى كافة التزاماتها السابقة، كما تسعى في الوقت عينه إلى بحث إمكانية توسيع هذا الاتفاق الذي أبرم مع الغرب عام 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018، ليشمل مسائل أخرى.

مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمركز الأبحاث النووية في نطنز جنوب طهران (أرشيفية من فرانس برس)
مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمركز الأبحاث النووية في نطنز جنوب طهران (أرشيفية من فرانس برس)

وخلال الأشهر الماضية، سعت كل من إدارة الرئيس الأميركية جو بايدن والرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، عبر مساع أوروبية مكثفة، إلا أن الطرفين اصطدما ولا يزالان بمسألة "من سيتخذ الخطوة الأولى"، بمعنى هل ترفع واشنطن العقوبات أولا أم تعود طهران عن انتهاكاتها قبل ذلك!.

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