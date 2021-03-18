.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

طهران: نسعى لاتفاق مع الغرب قبل رحيل روحاني

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية- أسوشييتد برس)

طهران: نسعى لاتفاق مع الغرب قبل رحيل روحاني

إلغاء العقوبات ومكافحة كورونا من أولويات الحكومة خلال الأشهر المقبلة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي السعي لإرساء اتفاق مع الغرب خلال الأشهر المتبقية، حول العقوبات.

وأوضح في تصريحات اليوم الخميس، أن إلغاء العقوبات ومكافحة كورونا من أولويات الحكومة للعام الإيراني القادم الذي يبدأ يوم الأحد 21 مارس.

خلافات إيرانية مستمرة .. سهام البيت الواحد تطال روحاني إيران خلافات إيرانية مستمرة .. سهام البيت الواحد تطال روحاني

العقوبات الخارجية

كما أضاف أن برنامج الحكومة على صعيد السياسة الخارجية يتلخص بإيجاد توافق خلال الأشهر المتبقية والتوصل لاتفاق عام مع الدول الغربية.

وتابع قائلاً في حديث مع مراسل وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا": نحاول اتخاذ مواقف تحمي كرامة ومصالح بلدنا على المدى الطويل، كما نحاول التغلب على العقوبات الخارجية انطلاقا لما نملكه من تجارب وخبرات.

علي ربيعي
علي ربيعي

إلى ذلك، أضاف أن خبراء سوق العمل يقولون إن هذه عدد المشاريع سيزداد العام المقبل، وسيتم تفادي الآثار السلبية للعقوبات، مثل ارتفاع أسعار العملات والاختلال فيه، وسنكون بالتالي في وضع أفضل من حيث التوظيف، فيما يتعلق بتشغيل المشاريع.

اتهام روحاني

تأتي تلك التصريحات لجهة التوصل لاتفاق مع الغرب حول رفع العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة، بعد أن اتهم الرئيس الإيراني المعارضة المتشددة بتقويض هدف رفع العقوبات مع اقتراب الانتخابات.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن غلاة‭ ‬المعارضين عرقلوا الجهود الرامية لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، في تصريحات تبرز المدى الذي تطغى فيه الانتخابات الوشيكة في إيران على خطة الإدارة الأميركية الجديدة للتهدئة.

من طهران
من طهران

كما اعتبر أن "محاولة أي فصيل أو شخص تعطيل رفع العقوبات ولو لساعة واحدة خيانة كبيرة للدولة الإيرانية". وأضاف "الأقلية الصغيرة التي تعرقل هذا المسار يجب أن توقف عملها الهدام... إذا أوقفته ستتمكن الحكومة من إنهاء العقوبات".

بدوره، ألقى وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء باللوم على سياسات التحضير للانتخابات الإيرانية في تعطيل إنعاش الاتفاق النووي.

يشار إلى أن المتشددون في إيران يعتبرون أن العقوبات الأميركية دليل على فشل سياسة روحاني المتمثلة في التقارب مع الغرب.

وخلال الأشهر الماضية، سعت كل من إدارة الرئيس الأميركية جو بايدن وروحاني إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، عبر مساع أوروبية مكثفة، إلا أن الطرفين اصطدما ولا يزالان بمسألة "من سيتخذ الخطوة الأولى"، بمعنى هل ترفع واشنطن العقوبات أولا أم تعود طهران عن انتهاكاتها قبل ذلك!.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد