3 أقدام للطلاب فقط.. أميركا تعدل مسافة التباعد بالمدارس

في خطوة جديدة من شأنها تسريع وتيرة عودة الطلاب للمدارس بعد أكثر من عام، أنهكت فيه جائحة كورونا البشرية وأجبرت الملايين على الدراسة عن بعد، عدّلت الولايات المتحدة قواعد التباعد الاجتماعي بين طلبة المدارس، أمس الجمعة.

وقال خبراء المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه بات بإمكان الطلبة البقاء على مسافة 3 أقدام أي حوالي متر فيما بينهم، عوضا عن مسافة مترين (6 أقدام) التي أوصت بها سابقا، وفقا لدراسة أجريت بهذا الشأن.

كما تراجعت عن توصياتها بشأن وضع المدارس حواجز بين طلابها، وحثت على فحص الطلاب المشاركين بالأنشطة الرياضية واللامنهجية للتحقق من عدم إصابتهم بعدوى كوفيد 19.

لا يشمل المعلمين والموظفين

ولفتت المراكز إلى أن خفض التباعد ينطبق على الطلاب فقط، ولا يشمل المعلمين والموظفين، لاختلاف معدل تناقل العدوى بين البالغين.

ورغم ذلك، شددت المراكز على ضرورة أن يبقى الطلاب على مسافة لا تقل عن مترين فيما بينهم عندما يصعب تقسيمهم في مجموعات وخلال الأنشطة وتناول الطعام، لافتة إلى ضرورة الإبقاء على نفس المسافة بين الطلبة في أي ظروف لا يرتدي فيها الطلبة كماماتهم.

بدوره، علق خبير الأوبئة، آنتوني فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي، جو بايدن، على الخطوة التي كانت مرتقبة، الأحد، قائلا إن الخبراء في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال دراستهم للأمر وجدوا أنه "ليس هناك فارق كبير" في الإصابات بكوفيد-19 بين المدارس التي تفرض تباعدا من 3 أقدام وتلك التي تفرض التباعد على مسافة مترين.

قاعدة المترين

يذكر أن قاعدة المترين للتباعد الاجتماعي اعتمدت على نطاق واسع عالميا لمنع انتشار الفيروس، بالإضافة إلى وضع الكمامات وغسل اليدين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه مسؤولو التعليم في أرجاء العالم، ضغوطا هائلة لفتح مرافقهم بشكل كامل في أقرب وقت ممكن بأمان، لكن الكثير منهم قالوا إنّ شرط المترين يجعل الأمر صعبا للغاية من دون وجود قاعات تدريس إضافية أو تقصير مدة اليوم الدراسي.

فيما أصر عدد من نقابات المدرسين أيضا على الالتزام بمبدأ المترين.

وتتفاوت سياسات إعادة فتح المدارس والمطاعم والأعمال بشكل كبير في الولايات المتحدة وحول العالم، فيما تحاول الحكومات الموازنة بين الحد من العدوى وبين العودة للحياة الطبيعية.