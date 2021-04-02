.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد.. لحظة اقتحام مبنى الكونغرس واعتقال المهاجم

Police and fire officials stand near a car that crashed into a barrier on Capitol Hill April 2, 2021. (AP)

شاهد.. لحظة اقتحام مبنى الكونغرس واعتقال المهاجم

منفذ الهجوم ليس معروفا لدى شرطة واشنطن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهر مقطع فيديو لحظة الهجوم على المدخل الشمالي لمبنى الكونغرس الأميركي، الجمعة، الذي أدى لمقتل ضابط وإصابة شرطيين في عملية دهس وطعن نفذها مهاجم مجهول لشرطة العاصمة.

دهس وطعن قرب الكونغرس.. مقتل ضابط ومنفذ الهجوم أميركا دهس وطعن قرب الكونغرس.. مقتل ضابط ومنفذ الهجوم

وظهرت سيارة سوداء قامت بدهس ضابطين من الشرطة المتواجدة أمام مبنى الكونغرس.

كما رصدت مقاطع أخرى مصورة لحظة قيام قوات الأمن بالقبض على المهاجم، وسط استنفار أمني في صفوف 2300 من عناصر الحرس الوطني في الكونغرس.

وكشفت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان، في مؤتمر صحافي، أن المهاجم نزل من السيارة وبيده سكين وبدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول، وبعد ذلك أطلقوا النار عليه.

كما أعلنت مقتل أحد ضباط الشرطة جراء الحادث، مشيرا إلى أن ضابط الشرطة الثاني المصاب وضعه مستقر.

وقالت إن منفذ الهجوم ليس معروفا لدى شرطة واشنطن.

بدوره، أعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا روبرت كونتي "لا يبدو أن الأمر يتعلق بالارهاب".

من جهتها ذكرت قناة NBC أن حادث الدهس الذي خلف إصابة شرطيين بحالة حرجة أمام مبنى الكونغرس يبدو متعمداً، مشيرة إلى أن المهاجم توفي متأثرا بإصابته.

إلى ذلك، تم إغلاق مبنى الكونغرس بسبب التهديدات الأمنية، التي دفعت، بحسب وسائل إعلام أميركية، الرئيس جو بايدن لدعوة فريقه الأمني للاجتماع.

يذكر أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في إجازة عيد الفصح وغير متواجدين في مبنى الكابيتول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هل ينقل الملقحون العدوى.. تصريح طبي عاصف يصدم العلماء هل ينقل الملقحون العدوى.. تصريح طبي عاصف يصدم العلماء
بالصور.. بعثة انطلقت للقطب الشمالي وعادت جثثاً محنطة بالصور.. بعثة انطلقت للقطب الشمالي وعادت جثثاً محنطة

الأكثر قراءة

خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية
فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي
في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس
نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج
يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر

قبل أن تذهب

بايدن يحذر روسيا.. ويؤكد دعمه لأوكرانيا
بايدن يحذر روسيا.. ويؤكد دعمه لأوكرانيا

اكتشف المزيد