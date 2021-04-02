شاهد.. لحظة اقتحام مبنى الكونغرس واعتقال المهاجم

أظهر مقطع فيديو لحظة الهجوم على المدخل الشمالي لمبنى الكونغرس الأميركي، الجمعة، الذي أدى لمقتل ضابط وإصابة شرطيين في عملية دهس وطعن نفذها مهاجم مجهول لشرطة العاصمة.

وظهرت سيارة سوداء قامت بدهس ضابطين من الشرطة المتواجدة أمام مبنى الكونغرس.

كما رصدت مقاطع أخرى مصورة لحظة قيام قوات الأمن بالقبض على المهاجم، وسط استنفار أمني في صفوف 2300 من عناصر الحرس الوطني في الكونغرس.

شاهد | لحظة الهجوم على المدخل الشمالي لمبنى الكونغرس

#العربية pic.twitter.com/r5dPS8EAjy — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) April 2, 2021

وكشفت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان، في مؤتمر صحافي، أن المهاجم نزل من السيارة وبيده سكين وبدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول، وبعد ذلك أطلقوا النار عليه.

كما أعلنت مقتل أحد ضباط الشرطة جراء الحادث، مشيرا إلى أن ضابط الشرطة الثاني المصاب وضعه مستقر.

وقالت إن منفذ الهجوم ليس معروفا لدى شرطة واشنطن.

بدوره، أعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا روبرت كونتي "لا يبدو أن الأمر يتعلق بالارهاب".

شاهد | لحظة القبض على مهاجم المدخل الشمالي لمبنى الكونغرس

#العربية pic.twitter.com/YkV6WDls96 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) April 2, 2021

من جهتها ذكرت قناة NBC أن حادث الدهس الذي خلف إصابة شرطيين بحالة حرجة أمام مبنى الكونغرس يبدو متعمداً، مشيرة إلى أن المهاجم توفي متأثرا بإصابته.

إلى ذلك، تم إغلاق مبنى الكونغرس بسبب التهديدات الأمنية، التي دفعت، بحسب وسائل إعلام أميركية، الرئيس جو بايدن لدعوة فريقه الأمني للاجتماع.

يذكر أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في إجازة عيد الفصح وغير متواجدين في مبنى الكابيتول.