.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مفاجأة ..أميركا قد ترفع العقوبات عن إيران وسيناتور يرد سريعا

نووي إيران أميركا
تعبيرية
نووي إيران

مفاجأة ..أميركا قد ترفع العقوبات عن إيران وسيناتور يرد سريعا

تزامن ذلك مع مشاركة مسؤولين أميركيين وإيرانيين في محادثات غير مباشرة في فيينا في إطار محاولة إحياء الاتفاق النووي

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخارجية الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن إيران التي "تتعارض" مع الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف المتحدث "نحن على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك رفع العقوبات التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة". وتابع "لست هنا في وضع يسمح لي بإعطائكم تفاصيل حول ما يمكن أن يكون".

ولم يقدم البيت الأبيض أي تعليق وأحال إلى وزارة الخارجية الأسئلة المتعلقة بالاتفاقية وفقا لموقع "بيزنس انسايدر".

من اجتماعات فيينا حيث تعقد محادثات نووي إيران (أرشيفية- رويترز)
من اجتماعات فيينا حيث تعقد محادثات نووي إيران (أرشيفية- رويترز)

وجاءت تصريحات برايس في الوقت الذي يشارك فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون في محادثات غير مباشرة في فيينا - ويتواصلون من خلال وسطاء أوروبيين - في إطار محاولة إحياء الاتفاق النووي.

وقال إيلان غولدنبرغ ، مدير أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد في واشنطن العاصمة، عن الأخبار عبر تويتر: "هذه خطوة إيجابية مهمة، لكن لن يكون من السهل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. سيستغرق الأمر وقتًا ومفاوضات شاقة وسيكون من الأفضل أن تتحدث الولايات المتحدة وإيران بشكل مباشر. لكن لا يزال هناك تقدم مهم".

من جهته غرد مات دوس، مستشار السياسة الخارجية للسناتور اليساري بيرني ساندرز ، ردا على هذا التطور: "بشرى سارة".

وردا على هذه التطورات علق السيناتور الجمهوري توم كوتون سريعا على هذه التطورات قائلا إن رفع العقوبات الإرهابية لا يتوافق مع سياسة طهران الإرهابية. وقال في تغريدة على تويتر "‏إن تخفيف عقوبات الإرهاب على ايران يتعارض مع الإرهاب الذي ترعاه إيران".

وكان أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي قد حذروا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من العودة الى الاتفاق النووي السيئ معبرين عن اعتراضهم على أي مسار للعودة إلى الاتفاق المعيب.

وفي الرسالة التي تزعمها السيناتور الجمهوري جيم انهوف عضو لجنة العلاقات الخارجية أعرب الموقعون عن قلقهم العميق إزاء التقارير الإخبارية الأخيرة التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد ترفع قريبًا العقوبات المفروضة على إيران من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة كما وجهوا انتقادات حادة لتصريحات روبرت مالي مبعوث إدارة بايدن في الملف النووي الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فوائدة لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائدة لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه! حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه!
الأكثر قراءة
بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي
إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي
خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث
ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه "الثلاثي"
توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن
فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة
قبل أن تذهب
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
اكتشف المزيد