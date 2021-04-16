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فيديو.. مقتل مراهق على يد الشرطة يفجر غضباً في أميركا

فيديو.. مقتل مراهق على يد الشرطة يفجر غضباً في أميركا

الحادثة ذكّرت بما حدث لجورج فلويد الذي قتل في مايو الماضي على يد شرطي أبيض

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دبي - العربية.نت

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في مشاهد "لا تُحتمل"، بحسب رئيس بلدية المدينة الثالثة في الولايات المتحدة، عادت حادثة جورج فلويد إلى الأذهان فوراً بعدما نشرت سلطات مدينة شيكاغو الأميركية الخميس، تسجيل فيديو يظهر فيه شرطي يقتل قاصراً يبلغ من العمر 13 عاماً.

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في التفاصيل، التقطت كاميرا للمشاة مثبتة على رأس شرطي، فيديو يظهر فيه شرطيان يلاحقان المراهق آدم توليدو وهو من أصل لاتيني، ويأمرونه بالوقوف ورفع يديه، ثمّ يطلقون النار عليه في الوقت الذي توقف الفتى ورفع يديه في الهواء.

وبينما أكد مدّعٍ أن آدم توليدو كان مسلّحاً، لم تتسنّ رؤية أي سلاح بين يديه في الفيديو.

كان يسير في الشارع

بدورها، شددت محامية عائلة توليدو، أدينا فايس أورتيز للصحافيين على أنه سواء كان آدم ولداً يخدم في الكنيسة أم كان متورطا في نشاط سيئ، الواقع أنه كان يسير في الشارع وقتل بدون أن يكون مسلّحاً" عند مقتله.

وأوضحت المعلومات أن المراهق قتل في 29 آذار/مارس حوالي الساعة 02,30 فجراً، حيث تلقت الشرطة نداءً بعد أنباء عن إطلاق نار وطاردت سيراً المراهق وشاباً يبلغ 21 عاماً كان معه يُدعى روبن رومان. أوقف هذا الأخير بسرعة، لكن شرطياً استمرّ في مطاردة آدم توليدو قبل أن يطلق النار عليه.

لحظة إطلاق النار على المراهق في شيكاغو - فرانس برس
لحظة إطلاق النار على المراهق في شيكاغو - فرانس برس

كما أوضح مساعد مدّع في المقاطعة التي تضمّ شيكاغو أن توليدو كان يحمل سلاحاً عندما أُرديَ، إلا أن متحدثة باسم مقاطعة كوك قالت الخميس لقناة محلية إن هذا المدعي لم يكن على اطلاع كامل قبل التحدث أثناء جلسة.

تعليق من ذوي فلويد

إلى ذلك، كتب بين كرامب محامي عائلة جورج فلويد في تغريدة أن "المشاهد فظيعة وصادمة وتشكل تذكيراً جديداً بآفة عنف الشرطة الذي لا نزال نعاني منه في أميركا، و بالحاجة الملحّة لإصلاح الشرطة"، وفق قوله.

في سياق متصل، تجمّعت مجموعات صغيرة الخميس في وسط مدينة شيكاغو للاحتجاج سلمياً على مقتل المراهق بعد نشر المشاهد، وهتف البعض بالقول "اسجنوا الشرطيين!"، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

لحظة إطلاق النار على المراهق في شيكاغو - فرانس برس
لحظة إطلاق النار على المراهق في شيكاغو - فرانس برس

في حين وصف رئيس بلدية شيكاغو لوري لايتفوت هذه المشاهد في مؤتمر صحافي الخميس قبل نشرها، بأنها "لا تُحتمل"، داعياً السكان إلى التحلي بالهدوء في وقت يتصاعد التوتر حول عنف الشرطة في البلاد.

يذكر أن هذه الواقعة جاءت في خضمّ محاكمة الشرطي الأبيض المتهم بقتل المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد في أيار/مايو 2020، وفي حادثة مماثلة، قُتل دونتي رايت في مينيابوليس على يد شرطية تؤكد أنها أخطأت بين مسدسها والصاعق الكهربائي "تايزر".

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