.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مقاتلتان تقاطعان مؤتمراً بالبيت الأبيض.. ما القصة؟

مقاتلتان تقاطعان مؤتمراً بالبيت الأبيض.. ما القصة؟

المتحدثة باسم البيت الأبيض: "واو هناك طائرة فوق رؤوسنا"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قطع صوت مقاتلتين عسكريتين من طراز F-22 الإحاطة الإعلامية للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، فجأة الجمعة عندما كانت تتحدث إلى الصحافيين.

وعرضت شبكة "سي إن إن" الأميركية مقطع فيديو للواقعة، حيث علقت ساكي قائلة: "واو هناك طائرة فوق رؤوسنا، هذا لأي شخص ينضم إلينا عبر الإنترنت".

فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء أخبار منوعة فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء

كما أظهر الفيديو الذي نشرته "سي إن إن" لقطات للمقاتلتين وهما تمران في السماء فوق البيت الأبيض.

إلى ذلك كان من المقرر أن تحلق المقاتلتان فوق المركز الوطني أثناء فعالية عند نصب تذكاري جديد للحرب العالمية الأولى، وفق "سي إن إن".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان استقبل الجمعة رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوغا، أول زعيم أجنبي يستقبله الرئيس الجديد للولايات المتحدة في واشنطن. وتعهد الجانبان بأن يواجها معاً "التحديات" التي تمثلها الصين.

من جهتها كشفت نائبة الرئيس كامالا هاريس، الجمعة، عن تفاصيل لقائها برئيس وزراء اليابان. وشاركت صورة لها مع سوغا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلقت: "أجريت مناقشة جيدة اليوم مع رئيس الوزراء الياباني سوغا وهو أول زعيم عالمي يزورنا هنا في واشنطن".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء
مرض خطير نقلته ملكة بريطانيا.. قتل عددا من أمراء أوروبا مرض خطير نقلته ملكة بريطانيا.. قتل عددا من أمراء أوروبا
الأكثر قراءة
حادثة مروعة بالرياض.. أسد يهاجم صاحبه ويرديه قتيلاً حادثة مروعة بالرياض.. أسد يهاجم صاحبه ويرديه قتيلاً
شاهد.. محام مصري ينزع شاهد.. محام مصري ينزع "رتبة" ضابط استولى على هاتفه
طبيعي من حيوان مفترس..أول تعليق رسمي عن حادث أسد الرياض طبيعي من حيوان مفترس..أول تعليق رسمي عن حادث أسد الرياض
وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا
فنانو مصر يهاجمون ميريام فارس.. فنانو مصر يهاجمون ميريام فارس.. "إيه اللي جابك تاني؟"
جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة
قبل أن تذهب
تفاصيل مراسم جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث
تفاصيل مراسم جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث
اكتشف المزيد