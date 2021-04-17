مقاتلتان تقاطعان مؤتمراً بالبيت الأبيض.. ما القصة؟

قطع صوت مقاتلتين عسكريتين من طراز F-22 الإحاطة الإعلامية للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، فجأة الجمعة عندما كانت تتحدث إلى الصحافيين.

وعرضت شبكة "سي إن إن" الأميركية مقطع فيديو للواقعة، حيث علقت ساكي قائلة: "واو هناك طائرة فوق رؤوسنا، هذا لأي شخص ينضم إلينا عبر الإنترنت".

كما أظهر الفيديو الذي نشرته "سي إن إن" لقطات للمقاتلتين وهما تمران في السماء فوق البيت الأبيض.

إلى ذلك كان من المقرر أن تحلق المقاتلتان فوق المركز الوطني أثناء فعالية عند نصب تذكاري جديد للحرب العالمية الأولى، وفق "سي إن إن".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان استقبل الجمعة رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوغا، أول زعيم أجنبي يستقبله الرئيس الجديد للولايات المتحدة في واشنطن. وتعهد الجانبان بأن يواجها معاً "التحديات" التي تمثلها الصين.

من جهتها كشفت نائبة الرئيس كامالا هاريس، الجمعة، عن تفاصيل لقائها برئيس وزراء اليابان. وشاركت صورة لها مع سوغا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلقت: "أجريت مناقشة جيدة اليوم مع رئيس الوزراء الياباني سوغا وهو أول زعيم عالمي يزورنا هنا في واشنطن".