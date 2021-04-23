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أميركا ترسل قاذفتين من طراز بي 52 إلى الخليج

قاذفة بي 52 الأميركية (أرشيفية- فرانس برس)
قاذفة بي 52 الأميركية

أميركا ترسل قاذفتين من طراز بي 52 إلى الخليج

حاملة طائرات أميركية ستقود مهمة حماية القوات الأميركية أثناء الانسحاب من أفغانستان

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أفادت مصادر "العربية"، الجمعة، أن أميركا ترسل قاذفتين من طراز بي 52 إلى الخليج.

ولاحقاً أكد الناطق باسم وزارة وزارة الدفاع الأميركية أن طائرات من طرازي بي 52 وصلت الى منطقة العمليات، مضيفاً أن حاملة الطائرات "ايزنهاور" ستبقى هناك للمساعدة في عملية جلاء القوات من افغانستان.

كما نقلت وكالة أسوشيتد برس، أن حاملة طائرات أميركية ستقود مهمة حماية القوات الأميركية أثناء الانسحاب من أفغانستان.

وأكدت مصادر خاصة لـ"العربية" و"الحدث" في واشنطن، أن قوات أميركية إضافية تتوجّه إلى منطقة عمليات المنطقة المركزية لضمان أمن الأميركيين والقوات الأطلسية في أفغانستان.

وأكدت هذه المصادر أيضا أن حاملة الطائرات الأميركية "ايزنهاور" موجودة في منطقة بحر العرب الآن دعماً لهذه المهمة، وأن طائرات من طراز بي 52 تحلّق في الأجواء دعماً لهذه المهمة.

وفي 15 إبريل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب متلفز، أن الولايات المتحدة ستبدأ الانسحاب من أفغانستان، قائلاً "الوقت حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، وإعادة القوات الأميركية إلى الوطن".

وقال الرئيس الأميركي في كلمته "إن 2300 جندي أميركي قتلوا منذ التدخل العسكري في أفغانستان، ووجود الولايات المتحدة العسكري في هذا البلد كلف أميركا المليارات".

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وأكد بايدن أن "انسحابنا من أفغانستان سيكون آمنا وبالتعاون مع الحلفاء"، مشددا "سنواصل تقديم الدعم للحكومة والقوات الأفغانية".

وتبدأ القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان في مايو، وتكمل المهمة بحلول 11 سبتمبر، وستنحسب في وقت متزامن معها قوات حلف شمال الأطلسي.

وحذر بايدن، طالبان من هجمات على القوات الأميركية أثناء انسحابها، مهددا برد قوي على أي اعتداءات.

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