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بلينكن: لماذا يسعى الحوثي للحل العسكري بالهجوم على مأرب؟ 

أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
اليمن والحوثي

بلينكن: لماذا يسعى الحوثي للحل العسكري بالهجوم على مأرب؟ 

وزير الخارجية الأميركي على تويتر: هجوم الحوثيين على مأرب سيسبب معاناة إنسانية فادحة

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بندر الدوشي - واشنطن 

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اجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع المبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ وبحث معه موضوع اليمن وفرص السلام والهجوم الحوثي المستمر على مأرب والذي تسبب في خلق موجة نزوح كبيرة من السكان النازحين أصلا من مناطقهم بعد ان امتد الصراع إليها.

وقال بلينكن على حسابه في تويتر "‏اجتمع اليوم مع المبعوث الأميركي لليمن .. يجب على المجتمع الدولي أن يسأل نفسه لماذا يسعى الحوثيون إلى حل عسكري للصراع بهجومهم على مأرب، على الرغم من العواقب الإنسانية الهائلة".

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وتواصل الميلشيات الحوثية شنها هجمات متواصلة ضد محافظة مأرب مستخدمة كافة أنواع الأسلحة ضد المدنيين بما فيها الصواريخ البالستية والتي تسببت بنزوح الآلاف وفاقمت الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

ورفضت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كل دعوات السلام والمصالحة والتي أعلنتها الحكومة والتحالف العربي أو من كل القوى الدولية والأمنية مفضلة خيار تعميق الصراع والانقسام الذي يفتك باليمن واليمنيين.

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