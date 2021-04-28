.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

زوارق للحرس الثوري تتحرش بسفينة حربية أميركية في الخليج

In this handout photo courtesy of US Navy Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) Harth 55 (L) conducted an unsafe and unprofessional action by crossing the bow of the Coast Guard patrol boat USCGC Monomoy (WPB 1326) (R) as the US vessel was conducting a routine maritime security patrol in international waters of the southern Arabian Gulf, April 2, 2021. The USCGC ships are assigned to Patrol Forces Southwest Asia (PATFORSWA), the largest US Coast Guard unit outside the United States, and operate under U.S. Naval Forces Central Command’s Task Force 55.
صورة نشرها الجيش الأميركي تظهر تحرش زورق للحرس الثوري الإيراني بسفينة أميركية
ميليشيات إيران

زوارق للحرس الثوري تتحرش بسفينة حربية أميركية في الخليج

"الأسطول الخامس" الأميركي يؤكد أن هذا الحادث هو "ثاني تحرش" من سفن إيرانية بأخرى أميركية في هذا الشهر

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الجيش الأميركي، مساء الثلاثاء، أن 3 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بسفينة حربية أميركية وبزورق آخر تابع لدورية أميركية في مياه الخليج مساء الاثنين.

واضطرت السفينة الأميركية لإطلاق تحذيرات نارية، ابتدعت على إثرها زوارق الحرس الثوري إلى "مسافة آمنة".

صورة نشرها الجيش الأميركي تظهر تحرش زورق للحرش الثوري الإيراني بسفينة أميركية
3 صور صورة نشرها الجيش الأميركي تظهر تحرش زورق للحرش الثوري الإيراني بسفينة أميركية
3 صور
صورة نشرها الجيش الأميركي تظهر تحرش زورق للحرش الثوري الإيراني بسفينة أميركية
صورة نشرها الجيش الأميركي تظهر تحرش زورق للحرش الثوري الإيراني بسفينة أميركية
صورة نشرها الجيش الأميركي تظهر تحرش زورق للحرش الثوري الإيراني بسفينة أميركية
صورة نشرها الجيش الأميركي تظهر تحرش زورق للحرش الثوري الإيراني بسفينة أميركية
صورة نشرها الجيش الأميركي تظهر تحرش زورق للحرش الثوري الإيراني بسفينة أميركية
صورة نشرها الجيش الأميركي تظهر تحرش زورق للحرش الثوري الإيراني بسفينة أميركية

وشرح الجيش الأميركي تفاصيل الواقعة في بيان قائلاً: "أصدرت الطواقم الأميركية تحذيرات عديدة عبر أجهزة اللاسلكي ومكبرات صوت، لكن زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني واصلت مناوراتها القريبة" باقترابها لمسافة أقل من 70 مترا من السفينة الدورية "يو إس إس فايربولت" التابعة للبحرية الأميركية ومن السفينة "بارانوف" التابعة لخفر السواحل الأميركية.

وتابع: "عندها أطلق طاقم (سفينة الدورية الأميركية) فايربولت طلقات تحذيرية، وابتعدت زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن السفينتين الأمريكيتين إلى مسافة آمنة".

جندي على سيفنة حربية أميركية في الخليج (أرشيفية)
جندي على سيفنة حربية أميركية في الخليج (أرشيفية)
البنتاغون: السعودية ما زالت تتعرض للتهديد أميركا اليمن والحوثي البنتاغون: السعودية ما زالت تتعرض للتهديد

وقال "الأسطول الخامس" في الجيش الأميركي إن هذا الحادث وقع "شمال الخليج" العربي في الساعة 8 مساءً (بالتوقيت المحلي) يوم الاثنين 26 ابريل خلال قيام زوارق أميركية بدورية بحرية. وكانت أقرب مسافة بلغتها زوارق الهجوم السريع الإيرانية من السفينتين الأميركيتين 68 ياردة.

وأضاف "الأسطول الخامس" الأميركي أن هذا الحادث هو "ثاني تحرش" من سفن إيرانية بأخرى أميركية في هذا الشهر.

ووقعت مثل تلك الحوادث بين الحين والآخر خلال السنوات الخمس الماضية، رغم أن العام الماضي شهد هدوءً نسبياً. وهي المرة الأولى منذ عام 2017 التي تطلق فيها البحرية الأميركية طلقات تحذيرية.

والثلاثاء أعلن الأسطول الخامس الأميركي أن قطعاً بحرية تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني اقتربت في شكل "عدواني" من سفينتين أميركيتين في مياه الخليج هذا الشهر.

وأوضح الأسطول الخامس في بيان أن سفينة وثلاثة زوارق هجومية سريعة إيرانية اقتربت من السفينتين الأميركيتين اللتين كانتا تسيّران دوريات أمنية روتينية في الثاني من أبريل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من هو الوزير الذي أشاد ولي العهد بفكرة طرحها قبل 47 عاماً؟ من هو الوزير الذي أشاد ولي العهد بفكرة طرحها قبل 47 عاماً؟
إذا كنت تعمل بنظام الورديات.. فاحذر لأنك أكثر عرضة للإصابة بكورونا إذا كنت تعمل بنظام الورديات.. فاحذر لأنك أكثر عرضة للإصابة بكورونا
الأكثر قراءة
ألماني صوّروه في القطار وهو يبصق على سوري ويركله بوجهه ألماني صوّروه في القطار وهو يبصق على سوري ويركله بوجهه
شاهد.. يقظة سائق قطار مصري تمنع وقوع كارثة جديدة شاهد.. يقظة سائق قطار مصري تمنع وقوع كارثة جديدة
أتعاني من النسيان الذي يحرجك أحيانا؟ الحل في 5 أطعمة.. أتعاني من النسيان الذي يحرجك أحيانا؟ الحل في 5 أطعمة..
"بيل غيتس" حذر مبكراً من كورونا.. والآن يتوقع موعد النهاية!
محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف رؤية السعودية قبل 2030 محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف رؤية السعودية قبل 2030
فيديو.. السيطرة على تمساح يتجول بمنطقة القصيم السعودية فيديو.. السيطرة على تمساح يتجول بمنطقة القصيم السعودية
قبل أن تذهب
مجلة نيويورك بوست تكشف سر العلاقة بين كيري وظريف
مجلة نيويورك بوست تكشف سر العلاقة بين كيري وظريف
اكتشف المزيد