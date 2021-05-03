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بلينكن: نهدف إلى إغلاق سجن قاعدة غوانتانامو

This photo made during an escorted visit and reviewed by the US military, shows an US soldier walking next to the razor wire-topped fence at the abandoned Camp X-Ray detention facility at the US Naval Station in Guantanamo Bay, Cuba, April 9, 2014. AFP PHOTO/MLADEN ANTONOV
سياج في إحدى وحدات سجن غوانتانامو (أرشيفية)
أميركا وبايدن

بلينكن: نهدف إلى إغلاق سجن قاعدة غوانتانامو

وزير الخارجية الأميركي يؤكد عزم إدارة بايدن "التركيز" على هذا الملف "خلال الأشهر المقبلة"

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دبي – العربية.نت

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إن الإدارة الأميركية تسعى لإغلاق سجن غوانتانامو.

وقال بلينكن، عند سؤاله عن إغلاق سجن غوانتانامو في مقابلة مع قناة "سي. بي. إس": "نعم نعتقد أنه يجب أن يتم ذلك، وهذا بالتأكيد هدفنا، وهو شيء سنركز عليه في الأشهر المقبلة".

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية)

وفتحت واشنطن هذا السجن في قاعدة تستأجرها منذ العام 1903 بمضيق غوانتانامو في جزيرة كوبا في شهر يناير 2002 خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

وضمت الدفعة الأولى من المعتقلين في هذا السجن، 20 شخصاً تم احتجازهم في أفغانستان إثر اتهامهم بالمشاركة في العمليات القتالية في صفوف حركة طالبان.

العنبر رقم 6 في سجن غونتانامو
العنبر رقم 6 في سجن غونتانامو
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ومنذ ذلك الحين احتجزت السلطات الأميركية مئات الأشخاص في هذا المعتقل، دون أن يتم توجيه أي اتهامات رسمية إليهم.

وفي 21 يناير 2009، وقّع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أمرا بإغلاق المعتقل، على خلفية فضائح متعددة كشفت عن ممارسة عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين بشكل واسع النطاق هناك، إلا أن الكونغرس عارض هذا الإجراء لتبقى هذه المنشأة عاملة حتى اليوم.

وسبق أن أكد البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة السياسة فيما يخص معتقل غوانتانامو وتهدف إلى إغلاقه.

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