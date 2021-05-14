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بومبيو: سياسة أميركا "ضعيفة" ويجب أن نقف مع إسرائيل

مايك بومبيو (أرشيفية- فرانس برس)

بومبيو: سياسة أميركا "ضعيفة" ويجب أن نقف مع إسرائيل

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، الجمعة، أن السياسة الخارجية الأميركية "ضعيفة" ويجب أن تقف مع إسرائيل.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "السياسة الخارجية لأميركا ضعيفة تشجع الإرهابيين وتجعل العالم أقل أمانا، يجب أن يكون قادة أميركا واضحين: نحن نقف بشكل لا لبس فيه مع حليفتنا وصديقتنا إسرائيل".

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وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن أمس الخميس، إجراء اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد في غزة.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض، إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع قادة المنطقة.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "هدفنا خفض التصعيد، ونحن على اتصال مع حلفائنا بالمنطقة، والجانبين الإسرائيلي و الفلسطيني".

تهدئة العنف

وتابعت "هجمات حماس الصاروخية على المناطق السكنية الإسرائيلية ليست دفاعا عن النفس".

كما أضافت هناك "دول عربية يمكنها أن تلعب دورا في تهدئة العنف في القدس وغزة".

يأتي ذلك، بالتزامن مع دخول العنف يومه الخامس، بين غزة وإسرائيل، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 122 قتيلاً و900 جريح.

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من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس

كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين تدعو للاحتجاج على العنف المستمر منذ أيام، وقوات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 10 قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في حوادث منفصلة بالضفة، مضيفة أن أكثر من 100 شخص أصيبوا جراء المواجهات.

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