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سيناتور أميركي: النظام الإيراني يمول ويسلح حركة حماس

من الرشقات الصاروخية التي ترسلها حماس على إسرائيل يمين والقبة الحديدة تتصدى في يسار الصورة- فرانس برس

سيناتور أميركي: النظام الإيراني يمول ويسلح حركة حماس

السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي دعا الولايات المتحدة إلى دعم تل أبيب من دون شروط

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واشنطن - بندر الدوشي

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اتهم السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي النظام الإيراني بتمويل وتسليح حركة حماس لشن هجمات على إسرائيل أبرز حلفاء أميركا داعيا الولايات المتحدة إلى دعم تل أبيب من دون شروط.

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وقال السيناتور الجمهوري في تغريدة له "تتعرض إسرائيل لهجوم من قبل إرهابيين يمولهم النظام الإيراني، يجب على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب حليفتنا إسرائيل".

كما حذر مجتمع الأعمال الأميركي من الانخراط مع إيران بعد رفع العقوبات، وقال في تغريدة أخرى له "‏قد ترى الشركات أن الرفع المحتمل للعقوبات الأميركية على إيران يمثل فرصة مربحة - لكن لا ينبغي لها ذلك. وأضاف " لقد انضممت مع13 سيناتور في رسالة مع السيناتور كوتون نحذر فيها مجتمع الأعمال الدولي من استئناف العمل مع إيران إذا تم رفع العقوبات الأميركية".

وكان أكثر من 12 عضو من اعضاء مجلس الشيوخ قد حذروا الشركات الأميركية من العودة إلى الاستثمارات في إيران بعد العودة المحتملة للاتفاق النووي تحت إدارة الرئيس جو بايدن، وطالبوا الشركات بالابتعاد عن الاستثمار في إيران حتى ولو تم رفع العقوبات.

وقاد البيان السيناتور الجمهوري توم كوتون الذي انتقد الصفقة النووية ووصفها بالسيئة والتي لا تعالج المشاكل الحقيقة لنظام طهران.

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