.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بايدن يقر بصعوبة تخلي كوريا الشمالية عن سلاحها النووي

U.S. State Department official Sung Kim stands after U.S. President Joe Biden announced Kim will serve as a special U.S. envoy for North Korea during a joint news conference with South Korea's President Moon Jae-in after a day of meetings at the White House, in Washington, U.S. May 21, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst
بايدن في مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي في البيت الأبيض
كوريا الشمالية

بايدن يقر بصعوبة تخلي كوريا الشمالية عن سلاحها النووي

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعبران عن رغبتهما في الحوار مع بيونغ يانغ سعياً لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أقر الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إثر لقائه نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في البيت الأبيض، بأن إقناع كوريا الشمالية بالتخلّي عن ترسانتها النووية لن يكون مهمة سهلة، مشدداً في الوقت نفسه على التزام واشنطن بأمن سيول.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مون: "لا أوهام لدينا حول مدى صعوبة هذا الأمر، على الإطلاق. الإدارات الأربع الماضية لم تحقّق هذا الهدف. إنه هدف صعب للغاية".

كما أعلن الرئيس الأميركي، أنه عيّن الدبلوماسي المخضرم سونغ كيم، السفير الأميركي السابق في سيول، مبعوثاً خاصاً له إلى بيونغ يانغ.

السفير سونغ كيم
السفير سونغ كيم

وشدد بايدن ومون على ضرورة تكثيف المحاولات الرامية للحوار مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية، لكن بايدن قال إنه لن يجتمع بزعيمها كيم جونغ أون إلا إذا باتت الظروف مواتية.

وقال بايدن إنه سيوافق على الاجتماع بكيم في الظروف المناسبة، وهي إذا وافق على بحث برنامجه النووي والتقى مستشاروه أولا بنظرائهم في كوريا الشمالية للتمهيد لقمة.

وفي مواجهة كل من كوريا الشمالية التي تمتلك السلاح النووي والصين التي تزداد جرأتها يوماً بعد يوم في تحدي جيرانها والولايات المتحدة أيضاً، شدد بايدن على إيمانه بالتحالفات التقليدية لبلاده.

ووصف الرئيس الأميركي الشراكة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها "محور للسلام والأمن"، ووعد بـ"مقاربة مشتركة" للملف الكوري الشمالي.

وقال بايدن إنه ناقش مع نظيره الكوري الجنوبي خلال محادثاتهما في البيت الأبيض "حرية الملاحة" البحرية الدولية في بحر الصين الجنوبي، وكذلك "السلام والاستقرار" حول تايوان.

من المباحثات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجمعة في البيت الأبيض
من المباحثات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجمعة في البيت الأبيض
بايدن: حل الدولتين المسار الوحيد للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني أميركا غزة و حماس بايدن: حل الدولتين المسار الوحيد للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

من جهته وصف مون إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بأنها "المهمة المشتركة الأكثر إلحاحاً".

والمفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ متوقّفة منذ فشلت القمّة الثانية بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي في فبراير 2019.

ومنذ تولّي بايدن السلطة في يناير أكد البيت الأبيض أن هدفه ما زال "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات! لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات!
قد يصل لإزالة العين.. كل ما تود معرفته عن قد يصل لإزالة العين.. كل ما تود معرفته عن "الفطر الأسود"
الأكثر قراءة
بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز
مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة
أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟ أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟
بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب
فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة
"فيفا" يوافق على مقترح الاتحاد السعودي
قبل أن تذهب
مشاهد مأساوية خلفتها 11 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة
مشاهد مأساوية خلفتها 11 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة
اكتشف المزيد