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مصدر: بايدن يعتزم تعيين توماس ناديس سفيراً أميركياً لدى إسرائيل

U.S. President Joe Biden speaks after a jury reached guilty verdicts in the murder trial of former Minneapolis police officer Derek Chauvin stemming from George Floyd's deadly arrest, in the Cross Hall at the White House in Washington, U.S., April 20, 2021. REUTERS/Tom Brenner
بايدن
جو بايدن

مصدر: بايدن يعتزم تعيين توماس ناديس سفيراً أميركياً لدى إسرائيل

واجهت إدارة بايدن انتقادات لافتقارها إلى تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى في إسرائيل خلال الصراع الأخير

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واشنطن - رويترز

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من المرجح أن يعين الرئيس الأميركي جو بايدن الدبلوماسي المخضرم والمدير التنفيذي في وول ستريت، توماس نايدس، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، بحسب مصدر مطلع، الأربعاء.

يأتي ذلك في أعقاب وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بعد 11 يوما من القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في أسوأ اشتباكات منذ سنوات.

وواجهت إدارة بايدن انتقادات لافتقارها إلى تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى في إسرائيل خلال الصراع الأخير، مما دفع البيت الأبيض إلى أن يجعل الانتهاء من عملية الاختيار أولوية قصوى.

ولم يذكر المصدر المطلع "متى يعتزم بايدن الإعلان عن تعيين نايدس"، لكن أكد أن "ذلك سيحدث قريبا".

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ومن ناحية أخرى، لم يصدر أي تصريح رسمي للبيت الأبيض على الخبر.

ويعمل نايدس حاليا مديرا تنفيذيا كبيرا في "مورغان ستانلي"، وسبق له العمل نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

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