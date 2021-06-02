.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟

أوباما (يمين) وبايد (يسار) (رويترز)
أوباما (يمينا) وبايد (يسارا) (رويترز)

"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟

أوباما: ترمب استفاد من الاستقرار الاقتصادي الذي حققناه

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

"ما نراه الآن هو أن جو والإدارة ينهيان المهمة التي بدأناها بشكل أساسي"، بهذه الكلمات وصف الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ما تفعله إدارة الرئيس جو بايدن الآن.

وأوضح أوباما أن صديقه الصدوق بايدن "ينهي المهمة" التي بدأتها إدارته، مشيراً إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترمب استفاد من الاستقرار الاقتصادي الذي بدأته إدارته.

كما أضاف في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت أمس الثلاثاء أن الإجراءات التي تتخذها إدارة بايدن الآن ستكون اختباراً مثيراً للاهتمام.

وبيّن أن 90%من الأشخاص الذين كانوا في إدارته يواصلون ويبنون على السياسات التي اتخذت في عهده، سواء كان ذلك قانون الرعاية بأسعار معقولة، أو جدول الأعمال المتعلق بتغير المناخ.

بايدن لبوتين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاك حقوق الإنسان أميركا أميركا وبايدن بايدن لبوتين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاك حقوق الإنسان

يشار إلى أن العديد من الانتقادات لا سيما من قبل الحزب الجمهوري، وجهت سابقا إلى بايدن الذي ضم إلى فريقه عددا من الوجوه السابقة التي برزت أسماؤها في عهد أوباما.

بايدن يمكنه تخطي العقبات

إلى ذلك، رأى الرئيس الأسبق أن بايدن "سيكون له تأثير" في اجتياز المناخ الحالي المستقطب سياسياً والذي شهد قيام الجمهوريين في مجلس الشيوخ بمنع لجنة من الحزبين للتحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول التي حصلت في يناير.

وأعرب عن اعتقاده بأن الإدارة الحالية يمكنها تخطي ما تفعله الولايات التي يقودها الحزب الجمهوري من أجل قوانين تصويت مقيدة، بينما يقاومها الديمقراطيون والجماعات الحقوقية.

هيلاري أوباما وبايدن
هيلاري أوباما وبايدن

أما حول سياسة الهوية التي أصبحت تهيمن على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ووسائل الإعلام، والتي تسربت إلى طريقة تفكير الناس في السياسة، فقال أوباما إن تخطيها لا يمكن بشكل كامل

ترمب استفاد

وبشأن الرئيس السابق دونالد ترمب، أشار الرئيس الأسبق إلى أن خلفه "جاهر مرارا بمقاطعة سياساتنا، لكنه لا يزال يستفيد من الاستقرار الاقتصادي والنمو الذي بدأناه، فمعدل البطالة كان 3.5% في عهده".

كما أضاف "على الرغم من أن الاقتصاد يتعافى بسرعة من الناحية الفنية، إلا أن البلاد تحتاج إلى 5 سنوات أخرى قبل أن يشعر الناس بالتعافي حقاً"، لافتاً إلى "الاقتصاد يتحرك ويعمل"، ويسير بالتالي في طريقه للتعافي.

يذكر أن ترمب كان من أشد منتقدي الرئيس الديمقراطي الأسبق، وقد وجه إليه سابقا العديد من الانتقادات سواء على صعيد السياسات الداخلية أم الخارجية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
"مجتمعنا مجنون تماماً".. إيميلات ووثائق فاوتشي تكشف
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
وزير الطاقة السعودي: إنتاج المملكة من النفط في مايو بلغ 8.482 مليون برميل يوميا وزير الطاقة السعودي: إنتاج المملكة من النفط في مايو بلغ 8.482 مليون برميل يوميا
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد