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أميركا.. فرض ارتداء الكاميرات على عناصر الشرطة الاتحادية

New Castle County Police Department officers shoot at Lymond Moses, 30, during the fatal encounter in Wilmington, Delaware, U.S. January 13, 2021 in a still image from body camera video. Image taken January 13, 2021. New Castle Police Department/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
ما أظهرته كاميرا مثبة على ملابس شرطي محلي في ولاية ديلاوير خلال عملية اعتقال في يناير الماضي أدت لمقتل الشخص المشتبه به
احتجاجات أميركا

أميركا.. فرض ارتداء الكاميرات على عناصر الشرطة الاتحادية

وزارة العدل الأميركية فرضت إجراء يُطبّق بالفعل في العديد من إدارات الشرطة على المستوى المحلي والولايات

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واشنطن – رويترز

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قالت وزارة العدل الأميركية أمس الاثنين، إن العاملين بسلطات إنفاذ القانون سيُلزمون بوضع كاميرات مراقبة تُثبت على ملابسهم أثناء تنفيذ مذكرات التفتيش والاعتقالات، لتفرض إجراء يُطبّق بالفعل في العديد من إدارات الشرطة على المستوى المحلي والولايات.

ومُنع العملاء الاتحاديون في السابق من ارتداء الكاميرات، وهي سياسة كانت مصدراً للتوتر أثناء العمليات المشتركة مع شرطة الولايات والشرطة المحلية.

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وتعكس التعليمات الجديدة التي أعلنتها ليزا موناكو، نائبة وزير العدل، توجهات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي أبدت تعاطفها مع ضحايا عنف الشرطة في عدة قضايا مثل مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مدينة منيابوليس قبل عام، وهي الواقعة التي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وسيُطلب من العاملين بمكتب التحقيقات الاتحادي وخدمة المارشال الأميركية وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ارتداء كاميرات وتفعيلها عند تنفيذ أمر اعتقال أو مذكرة تفتيش وخلال العمليات الأخرى المخطط لها مسبقاً.

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