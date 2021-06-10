بكين عن لفتة بايدن تجاه تيك توك.. خطوة إيجابية

بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الحظر الذي فرضه سلفه على تطبيقات صينية، أعلنت الصين اليوم الخميس، ترحيبها بتلك الخطوة. وقالت وزارة التجارة الصينية إن قرار الإدارة الأميركية إلغاء الأوامر التنفيذية السابقة بحظر تطبيقات مثل TikTok وWeChat "خطوة إيجابية".

كما أضاف المتحدث باسم الوزارة قاو فنغ خلال مؤتمر صحافي دوري "نأمل أن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بإنصاف وأن تتجنب تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية".

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خطوة في الاتجاه الصحيح

ووسط توتر العلاقات بين البلدين، أكد أن القرار الأميركي خطوة في الاتجاه الصحيح، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، حث واشنطن على "التوقف عن تعميم مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة لقمع شركات التكنولوجيا الصينية"

أتى ذلك، بعد أن أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء، إلغاء بعض الأوامر الصادرة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب ضد التطبيقات الصينية المذكورة، بما فيها تطبيق المدفوعات AlipayK، على الرغم من قلق الإدارة الأميركية من كشف بعض البيانات الشخصية للمستخدمين من خلال عدد من التطبيقات الشائعة المرتبطة بالصين، إذا ضغط الحزب الشيوعي الحاكم على الشركات لمشاركة البيانات.

كما أتت خطوة بايدن على الرغم من تصاعد التوتر في العلاقات بين الدولتين، اللتين تشكلان قوتين اقتصاديتين كبيرتين، وسط تمسك أميركي بمواجهة بكين والحد من مخاطرها.