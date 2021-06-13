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حادث سير مميت خيم على علاقة أميركا ببريطانيا.. يحال للمحكمة

A banner and a memorial area for British teenager Harry Dunn who died in a road traffic collision is pictured near to the entrance of RAF Croughton, in Croughton, near Brackley, Britain June 11, 2021. REUTERS/Andrew Boyers
لافتة تطالب بالعدالة لهاري دان مرفوعة على إحدى الطرق في بريطانيا

حادث سير مميت خيم على علاقة أميركا ببريطانيا.. يحال للمحكمة

قُتل شاب بريطاني في 2019 عندما صدمته زوجة دبلوماسي أميركي كانت تقود في الجانب الخطأ من الطريق في بريطانيا.. وتركت البلاد متذرعة بحصانتها الدبلوماسية

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لندن – فرانس برس

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أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة لن تعارض محاكمة زوجة دبلوماسي أميركي صدمت بريطانياً بسيارتها وقتلته في 2019.

ويمثّل القرار الذي أتى بعد محادثات بين البلدين خطوة باتّجاه معالجة قضية خيّمت على العلاقات الثنائية منذ نحو ثلاث سنوات.

آن ساكولاس
آن ساكولاس

وأفاد راب إذاعة "بي. بي. سي" بأن "الولايات المتحدة لم توافق على تسليم" آن ساكولاس، لكنها أشارت إلى أنها لن تمنع أي عملية قانونية بشأن وفاة هاري دان.

وقُتل دان (19 عاماً) عندما صدمت سيارة تقودها ساكولاس درّاجته النارية في أغسطس 2019 خارج قاعدة جوية في وسط انجلترا يستخدمها عناصر أميركيون.

هاري دان
هاري دان

وتمّت مناقشة القضية خلال محادثات عقدها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، عشية قمة مجموعة السبع التي تعقد في جنوب غرب انجلترا.

وذكر جونسون بعد المحادثات بأن بايدن "متعاطف بشدة" مع القضية، إذ إن زوجته الأولى وابنته قتلتا في حادث سيارة عام 1972.

وأفاد راب أن "الطريق مفتوح أمام السلطات القضائية في المملكة المتحدة للتواصل مع محامي ساكولاس - من دون أي مشاكل من قبل الحكومة الأميركية - للنظر في إمكان السماح بمحاكمة افتراضية أو عملية تكون بمثابة محاسبة".

والدة هاري دان تطالب بالعدالة لابنها
والدة هاري دان تطالب بالعدالة لابنها
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وأقرت ساكولاس، زوجة مساعد تقني أميركي في القاعدة الجوية المذكورة، بأنها كانت تقود على الجانب الخطأ من الطريق لكنها غادرت بريطانيا، متمسّكةً بحصانتها الدبلوماسية.

وخسرت عائلة دان معركة قضائية لإلغاء حصانة ساكولاس، لكنها قدّمت استئنافاً ضد القرار.

كما رفعت العائلة دعوى مدنية بحق زوجة الدبلوماسي في ولاية فرجينيا الأميركية.

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