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بوتين يصل جنيف للقاء بايدن.. و3 اجتماعات بين الوفدين

The Villa La Grange is pictured in the Parc de la Grange ahead of the June 16 summit between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin, in Eaux-Vives, Geneva, Switzerland, on June 4, 2021. (Reuters)
فيللا لاغرانج في فيينا حيث ستعقد القمة الروسية الميركية (رويترز)

بوتين يصل جنيف للقاء بايدن.. و3 اجتماعات بين الوفدين

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دبي- العربية.نت

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وصل الرئيس الروسي فلاديمر بوتين اليوم الأربعاء إلى جنيف، حيث سيجتمع مع نظيره الأميركي جو بادين، في قمة تأتي وسط توترات متصاعدة بين البلدين.

وكان الكرملين أعلن بوقت سابق اليوم أن بوتين غادر موسكو إلى جنيف وسيصل في الوقت المحدد.

بالتفاصيل.. عقدان من التوتر بين الكرملين ورؤساء أميركا أميركا بالتفاصيل.. عقدان من التوتر بين الكرملين ورؤساء أميركا

أول لقاء منذ رئاسة بايدن

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع، وهو الأول منذ تولى بايدن منصبه في يناير الماضي، عددا من القضايا الشائكة، والملفات العالقة بين الطرفين.

إلا أن الجانبين قللا من احتمال أن تسفر القمة عن نتائج كبيرة، على الرغم من أملهما بأن تؤدي تلك المحادثات التي ستمتد على 3 اجتماعات بين وفدين من البلدين (بينها واحد فقط يجمع الرئيسين)، في فيلا فخمة على ضفاف بحيرة جنيف، إلى علاقات أكثر استقرارا.

بايدن وبوتين (فرانس برس)
بايدن وبوتين (فرانس برس)

إلى ذلك، أكد مراسل العربية/الحدث أن الرئيسين لن يعقجا مؤتمرا صحفيا مشترك بعيد اللقاء.

مواضيع خلافية

وكانت العديد من الخلافات خلال الأشهر الماضية أزمت الخلافات بين الجانبين، منها القرصنة، والاتهامات الأميركية لموسكو بشن حملات تضليل عبر الإنترنت، والتدخل في الانتخابات الأميركية.

كما يشكل ملف حقوق الإنسان والمعارض الروسي أليكسي نافالني، بالإضافة إلى ملف القرم وأوكرانيا، أحد تلك المسائل التي أثارت ريبة موسكو وغضب الكرملين.

وقد أثارت تلك الخلافات توترا بين الطرفين اللذين تبادلا طرد السفراء والدبلوماسيين، فيما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من الروس.

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