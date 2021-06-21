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أميركا: لدينا حضور وقدرات عالية في الشرق الأوسط

البنتاغون (رويترز)
البنتاغون (رويترز)

أميركا: لدينا حضور وقدرات عالية في الشرق الأوسط

كيربي: مسألة تحريك القوات من منطقة لأخرى أمر اعتيادي

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دبي - العربية.نت

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في اجتماع تناول الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي في البنتاغون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، بحضور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

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وشددت وزارة الدفاع الأميركية، بعد اللقاء الذي جرى، الاثنين، على التزامها بالعلاقات المتينة مع إسرائيل.

كما أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن الولايات المتحدة لديها حضور وقدرات عالية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مسألة تحريك القوات من منطقة لأخرى أمر اعتيادي، وذلك في إشارة منه إلى سحب بطاريات الباتريوت الثماني من بعض دول الشرق الأوسط والمقرر حدوثه قريباً.

كذلك بحثت الأطراف أيضا تطوير حزب الله اللبناني للأسلحة والصواريخ.

انسحاب في موعده

في سياق متصل، أعلن كيربي أن انسحاب بلاده من أفغانستان مستمر وفي موعده.

جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيفية- فرانس برس)
جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيفية- فرانس برس)

وأشار إلى أن مستوى العنف مرتفع في تلك البلاد، كاشفاً عن نية لتغير الأسلوب لو رأت أميركا ضرورة ذلك.

الجدير ذكره أن القائد البحري جيسي ماكنولتي، المسؤولة الكبيرة في البنتاغون كان أكدت في تصريحات خاصة لقناتي "العربية/الحدث"، قبل أيام، بأن سحب بطاريات الباتريوت الثماني من بعض دول الشرق الأوسط سيتم في الصيف، وأن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع الدول المضيفة.

قدرات عالية

وأضافت أن الولايات المتحدة تحافظ على قدرات عالية في المنطقة تتناسب مع حجم التهديدات والتغييرات، وسحب بعض القدرات لن يؤثّر على المصالح الأمنية للولايات المتحدة، وفق تعبيرها.

قوات أميركية شرق سوريا (أرشيفية- فرانس برس)
  • قوات أميركية شرق سوريا (أرشيفية- فرانس برس)
  • قوات أميركية في العراق (أرشيفية- رويترز)
2 صور
قوات أميركية شرق سوريا (أرشيفية- فرانس برس)
قوات أميركية شرق سوريا (أرشيفية- فرانس برس)
قوات أميركية في العراق (أرشيفية- رويترز)
قوات أميركية في العراق (أرشيفية- رويترز)

وتشمل عملية الانسحاب إعادة انتشار مئات الجنود الذين هم أعضاء في الوحدات التي تشغل أو تدعم تلك الأنظمة.

فيما تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأميركي لانسحاب كامل من أفغانستان بحلول الصيف الحالي وبعد أن خفضت الولايات المتحدة في الخريف الماضي قواتها في العراق بمقدار النصف - أو 2500 جندي – حيث ترى واشنطن أن القوات العراقية يمكنها تأمين البلاد.

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