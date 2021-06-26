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البنتاغون: عملياتنا العسكرية في أفغانستان مستمرة

جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيفية- فرانس برس)

البنتاغون: عملياتنا العسكرية في أفغانستان مستمرة

"موعد الانسحاب الأميركي لن يتغير"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بينما شدد البيت الأبيض على أن موعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان لن يتغير، أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، أن عملياتها الجوية في البلاد مستمرة لتقديم غطاء للقوات الحكومية.

مسؤول بالبنتاغون: غارتان أميركيتان على طالبان في أفغانستان العرب والعالم مسؤول بالبنتاغون: غارتان أميركيتان على طالبان في أفغانستان

وأضاف مسؤول في البنتاغون في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن أي تهديد للأراضي الأميركية من أفغانستان سيدفع واشنطن للعودة وضرب مصادره.

وتابع أنه من الضروري منع أفغانستان من أن تصبح بؤرة للإرهابيين مرة أخرى.

مخاوف من هجمات انتقامية

الجدير ذكره أنه ومع دخول الجيش الأميركي المراحل الأخيرة من الانسحاب، يتعرض البيت الأبيض لضغوط شديدة من المشرعين والمسؤولين العسكريين لحماية الحلفاء الأفغان من هجمات طالبان الانتقامية.

من أفغانستان (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من أفغانستان (أرشيفية- أسوشييتد برس)

وقرر بايدن في نيسان/أبريل سحب 2500 جندي أميركي لا يزالون موجودين في أفغانستان بحلول 11 ايلول/سبتمبر يوم الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية المعروفة.

يشار إلى أن البيت الأبيض كان شدد قبل أيام، على أن موعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان لن يتغير، وأن الإدارة الأميركية تحاول إخراج الأفغان الذين ساعدوها بأرقام قياسية، فيما خلص تقييم للاستخبارات الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الأفغانية قد تنهار أسرع من المتوقع وتحديداً بعد ستة أشهر من اكتمال الانسحاب.

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