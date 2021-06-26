مبنى ميامي المنهار.. تحرك جديد من بايدن

بعد ساعات من موافقة الرئيس الأميركي جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا، عق انهيار مبنى مؤلفاً من 12 طابقاًَ في المدينة، تواصل الرئيس مع حاكم الولاية عارضاً المساعدة.

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وفي اتصال هاتفي، أمر بايدن بتقديم المساعدة الفيدرالية في جهود الإنقاذ، وذلك عقب الإعلان عن أن الحادث خلف 4 قتلى على الأقل، و11 جريحا، ونحو 150 آخرين في عداد المفقودين.

تنسيق الجهود

بدوره، أوضح البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس فوض الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "فيما"، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث، التي تهدف إلى تخفيف المعاناة التي تسببها الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة لتدابير الطوارئ المطلوبة.

وأتى هذا الإعلان بعد انهيار برج "تشامبلين ساوث كوندو" جزئيا، في الساعات الأولى من فجر الخميس، مما تسبب في انهيار حوالي 55 وحدة من أكثر من 130.

وقال مكتب عمدة مقاطعة "ميامي ديد" لصحيفة واشنطن بوست، إن عدد القتلى ارتفع إلى 4 بعد أن أكد سابقا وفاة شخص واحد، وتم انتشال 35 شخصا من المبنى حتى ظهر الخميس.

إلى ذلك، أفاد مسؤولون، صباح الجمعة، بأن عمال الإنقاذ يواصلون البحث بين حطام المبنى المكون من 12 طابقا في بلدة "سيرفسايد"، عن ناجيين.