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تنفيذاً لوعد بايدن.. واشنطن ستجلي الأفغان الذين ساعدوها

قوات أميركية في أفغانستان
قوات أميركية في أفغانستان

تنفيذاً لوعد بايدن.. واشنطن ستجلي الأفغان الذين ساعدوها

دون الإعلان عن الوجهة.. مسؤول أميركي: الرحلات المغادرة لأفغانستان ستبدأ في الأسبوع الأخير من يوليو

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دبي - العربية.نت

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تبدأ الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير من تموز/يوليو، إجلاء الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأميركي وعائلاتهم بواسطة طائرات، وفق ما أعلن مسؤول أميركي كبير، الأربعاء.

وقال المصدر نفسه، إن واشنطن "تطلق عملية للمساعدة في إعادة إسكان الأفغان المهتمين والمؤهلين لذلك ممن ساعدوا الولايات المتحدة وحلفاءها"، وقدموا طلبا للحصول على تأشيرة خاصة، مذكرا بأن هذا الأمر يستند إلى وعد للرئيس جو بايدن.

إلى أين؟

وأضاف أن "الرحلات المغادرة لأفغانستان ستبدأ في الأسبوع الأخير من تموز/يوليو بالنسبة إلى المرشحين لبرنامج التأشيرة الخاصة الذين سبق أن سجلوا" أسماءهم.

ولم يدل المصدر بتفاصيل عن مواعيد هذه الرحلات ووجهاتها، ولا عن عدد الأفراد المعنيين.

طالبان (فرانس برس)
طالبان (فرانس برس)

مخاوف من انتقام طالبان

وتعتزم القوات الأميركية إنهاء انسحابها من أفغانستان في 31 آب/أغسطس المقبل بعدما أمضت عشرين عاما في هذا البلد حيث خاضت الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها.

والانسحاب المبرمج لآخر العسكريين أحيا قلق المترجمين والموظفين الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأميركي، بسبب خشيتهم من رد انتقامي لطالبان.

وتكثف الحركة المتمردة هجماتها، وتمكنت من السيطرة على مناطق ريفية مترامية في أفغانستان.

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