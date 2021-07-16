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أميركا تشكل مع 3 دول أخرى منتدى لدعم استقرار أفغانستان

Afghanistan and United States two flags together realations textile cloth fabric texture stock photo
علما أفغانستان والولايات المتحدة
طالبان

أميركا تشكل مع 3 دول أخرى منتدى لدعم استقرار أفغانستان

لافروف: موسكو ستعمل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أفغانستان بأشكال مختلفة

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دبي – العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة وأفغانستان وباكستان وأوزبكستان شكلت "منتدى دبلوماسياً جديداً" لدعم السلام والاستقرار في أفغانستان وتعزيز العلاقات الإقليمية في التجارة والأعمال مع استمرار القوات الأميركية في انسحابها المزمع من البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان: "تعتبر الأطراف السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان أمراً ضرورياً للترابط الإقليمي وتتفق فيما بينها على أن السلام والترابط الإقليمي يعزز كل منهما الآخر".

واتفقت الأطراف الثلاثة على الاجتماع خلال الشهور المقبلة.

يأتي هذا بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن "موسكو ستعمل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أفغانستان بأشكال مختلفة".

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وأضاف لافروف: "سنواصل العمل مع الأميركيين على شكل ترويكا موسعة، روسيا والولايات المتحدة والصين. وسنعمل مع جميع الدول الأخرى التي يمكن أن تؤثر بطريقة ما على الوضع في أفغانستان".

كما علّق لافروف على الأنباء حول احتمال نشر قواعد أميركية في آسيا الوسطى، قائلاً: "لم يقل أحد من حلفاء روسيا إنه مستعد لقبول مثل هذه المخاطرة".

وقال لافروف للصحفيين من العاصمة الأوزبكية طشقند حيث يشارك في مؤتمر دولي حول التضامن الإقليمي في وسط وجنوب آسيا: "بالنسبة لخطط الأميركيين، التي هم في الحقيقة لا يخفونها، فهم يتحدثون بنشاط لمحاولة إقناع دول آسيا الوسطى وباكستان باستضافة جزء من البنية التحتية العسكرية التي سيسحبها الأميركيون من أفغانستان.. وأعلنت باكستان وأوزبكستان رسمياً أن هذا أمر غير وارد ولن يقوموا بوضع مثل هذه البنية التحتية على أراضيهما".

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