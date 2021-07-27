السيناتور غراهام يرحب بالضربات الأميركية ضد طالبان

رحب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي بالضربات الأميركية ضد حركة طالبان، داعيا إدارة الرئيس جو بايدن الى تقديم التزام قوي بمواصلة الضربات دون تحديد فترة زمنية محددة.

وأوضح غراهام في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه "سعيد برؤية الولايات المتحدة تقدم الدعم الجوي للجيش الأفغاني".

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كما تابع قائلاً إن "الضربات في حال استمرت ستوفر ضغطاً ضد طالبان في ساحة المعركة، وعلى طاولة المفاوضات".

وأضاف غراهام أنه "يأمل أن تعرّف إدارة بايدن طالبان بأن القوة الجوية الأميركية ستكون متاحة للجيش الأفغاني دون قيود زمنية".

إلى ذلك، حذر السيناتور أنه في حال عدم توفر الغطاء الجوي، "ستكون هناك أيام خطيرة للغاية تنتظر الولايات المتحدة والنساء الأفغانيات مع اقترابنا من الذكرى العشرين لأحداث الحادي عشر من سبتمبر".

I’m glad to see the U.S. is providing air support to the Afghan military.



I believe that if this continues it could provide leverage against the Taliban on the battlefield and at the negotiating table. https://t.co/OP14jpD8Ui — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 26, 2021

"تسوية تفاوضية"

في سياق متصل، دعا أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الثلاثاء، الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تسوية تفاوضية للصراع مع طالبان وتعهد بتقديم الدعم المالي من الحلف.

وأعلن في بيان أن "الوضع الأمني ​​في أفغانستان لا يزال صعباً للغاية ويتطلب تسوية تفاوضية، مشيراً إلى أن الحلف سيواصل دعم أفغانستان، لا سيما من خلال التمويل والوجود المدني والتدريب في الخارج".

Good to speak with President @ashrafghani today. The security situation in #Afghanistan remains deeply challenging, and requires a negotiated settlement. #NATO will continue to support Afghanistan, including with funding; civilian presence; and out-of-country training. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 27, 2021

وكانت بعثة تابعة للأمم المتحدة قد أفادت أمس الاثنين أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان بلغ مستويات قياسية مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

صراع أكثر دموية

كذلك، حذرت البعثة من أن الصراع قد يصبح أكثر دموية مع اقتراب القتال من المناطق الحضرية. وقالت إن قرابة 800 مدني قتلوا وأصيب أكثر من 1600 بين مايو ويونيو.

يشار إلى أن هذه الأرقام هي الأعلى التي تم تسجيلها خلال هذين الشهرين منذ أن بدأت البعثة في تتبعها في عام 2009 وفقا لما أوردته "واشنطن بوست".

ودخلت الحرب مرحلة أكثر دموية بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان الذي بدأ في مايو.